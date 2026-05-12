Am 20. Juni 2026 feiert der HNK Slaven sein 50-jähriges Bestehen, und wir laden den gesamten Stuttgarter Fasanenhof und alle Fußballfreunde ein, diesen besonderen Tag mit uns zu verbringen. Auf beiden Sportplätzen erwartet euch volles Programm für jedes Alter.

50 Jahre HNK Slaven Stuttgart: Das große Fußball-Fest am Logauweg!

Der Tag startet sportlich mit unserem Jugendturnier. Hier zeigen die Nachwuchstalente auf dem Rasen, was sie am Ball können. Kommen Sie vorbei und unterstützen Sie die Jugend in einer familiären Atmosphäre.

Ab 14:00 Uhr: Routine & Nervenstärke

Am Nachmittag schalten wir einen Gang höher. Parallel auf beiden Plätzen starten die Highlights für die Erwachsenen:

• AH-Turnier für Jedermann (Ü40): Die Routiniers treten im 7+1 Modus auf dem Großfeld an. Der Eintritt und die Teilnahme sind für die Ü40-Teams komplett kostenlos (0 Euro Startgeld).

• Junited Autoglas Cup (11-Meter-Turnier): Wer beweist die besten Nerven vom Punkt? Hier kann jeder mitmachen! Teams kämpfen um den Sieg und attraktive Preise.

Highlights & Preise beim 11-Meter-Turnier:

• Preisgelder: 1. Platz: 100 Euro | 2. Platz: 50 Euro | 3. Platz: Rückerstattung.

• Pokale: Für die Top 3 Teams.

• Startgeld: 30 Euro pro Team.

• Teilnahme: Maximal 30 Teams – schnell sein lohnt sich!

Rahmenprogramm für die ganze Familie:

Nicht nur auf dem Platz ist etwas geboten. Wir machen den Tag zu einem echten Erlebnis:

• Für die Kids: Eine große Hüpfburg sorgt für jede Menge Action abseits des Balls.

• Kulinarik: Der Grill läuft den ganzen Tag auf Hochtouren. Genießen Sie Grillspezialitäten in geselliger Runde.

• Erfrischung: Was wäre Fußball ohne ein kühles Getränk? Es gibt reichlich Bier und Softdrinks für alle Zuschauer und Aktiven.

Wichtige Informationen zur Anmeldung:

Melden Sie Ihr Team bis spätestens 12.06.2026 an!

• Ort: Sportplatz am Logauweg 21, 70565 Stuttgart-Fasanenhof

• Anmeldung via WhatsApp: 0157 30329803

• Anmeldung via E-Mail: info@hnk-slaven.de

Feiern Sie mit uns 50 Jahre Leidenschaft, Gemeinschaft und kroatischen Fußball in Stuttgart. Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Tag auf echtem Rasen!