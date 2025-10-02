5:0 im Rücken, 7:0 im Nacken – Bornheim empfängt Teutonia Weiden

Frischen Rückenwind und schwere Hypothek – mit diesen Vorzeichen gehen Bornheim und Weiden ins direkte Duell. Der Aufsteiger aus Bornheim überraschte zuletzt mit einem furiosen 5:0 in Porz und will nun vor heimischer Kulisse den ersten Heimsieg der Saison einfahren. Teutonia Weiden dagegen musste eine 0:7-Klatsche einstecken und braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht in tiefere Tabellenregionen zu rutschen. Beide Teams sehen das Duell als Schlüsselspiel, das den weiteren Saisonverlauf maßgeblich beeinflussen könnte.

„In den letzten Wochen haben wir immer wieder betont, dass unser Lernprozess schneller voranschreiten und wir individuelle Fehler abstellen müssen. Das ist uns gelungen. Spieltag für Spieltag sieht man aktuell unsere Lernkurve – und die zeigt klar ins Positive“, erklärte Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan. Der Erfolg in Porz sei daher von großer Bedeutung gewesen: „Der Auswärtssieg war für uns ein ganz wichtiger Schritt. Jetzt ist es eine Pflicht, zuhause gegen Weiden mit dem ersten Heimsieg nachzulegen und zu unterstreichen, dass wir endgültig in dieser Liga angekommen sind.“

Dabei blickt Osmaan bewusst nur auf die eigene Mannschaft: „Mit uns muss man rechnen, wir haben mit unseren Auftritten gegen Bergisch Gladbach, Wegberg-Beeck und jetzt Porz gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Natürlich haben wir Respekt vor Teutonia Weiden, ganz unabhängig vom letzten Ergebnis. Aber wir wollen nicht über alte Resultate sprechen, sondern auf das schauen, was uns am Sonntag erwartet. Nach unserem Erfolg in Porz gehen wir mit einer breiten Brust in die Partie und sind überzeugt, dass wir zuhause den nächsten Schritt machen können.“

Weiden setzt auf Reaktion

Teutonia Weiden will sich nach der klaren Niederlage gegen Siegburg schnell erholen. „Bornheim darf man auf keinen Fall unterschätzen, auch wenn sie neu Aufsteiger sind. Mit dem deutlichen Sieg in Porz haben sie gezeigt, dass sie in der Liga angekommen sind und viel Qualität haben“, sagte Keskin Kilic, der seit dieser Woche neuer sportlicher Leiter ist.

Kilic führte die jüngsten Probleme auch auf die Doppelbelastung zurück: „Die englische Woche war schwierig für uns: Im Pokalspiel gegen Raspo Brand haben unsere Jungs 120 Minuten absolviert, und am Sonntag gegen Siegburg haben wir eine deutliche Niederlage kassiert. Trotzdem ziehen sie im Training gut mit, die Stimmung ist positiv und wir wollen am Sonntag eine Reaktion zeigen.“

Neuer sportlicher Leiter bei Teutonia Weiden

Zu seiner neuen Rolle erklärte er: „Der Vorstand hat mich angesprochen, weil sie für die Position des sportlichen Leiters jemanden suchten – Meik Kühnel, der diese Aufgabe bisher innehatte, ist nun als 2. Vorsitzender im sportlichen Bereich bei Teutonia Weiden tätig. Ich habe mich bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen.“ Kilic betonte, wie eng er mit dem Verein verbunden sei: „Durch meine beiden Söhne, Haydar und Baran, kenne ich die Landes- und Mittelrheinliga sehr gut. Sie spielen seit vielen Jahren in diesen Ligen und sind aktuell auch in der Mannschaft von Teutonia Weiden aktiv. Dadurch habe ich einen genauen Einblick in das Niveau und die Anforderungen dieser Ligen.“

Er freue sich darauf, gemeinsam mit Trainer Sawwas Panagiotidis den Verein weiterzuentwickeln: „Mir ist wichtig, dass die Mannschaft sportlich stärker wird, junge Spieler gefördert werden und wir ein gutes Miteinander haben. Mit Sawwas Panagiotidis kenne ich mich schon lange – er ist ein sehr ehrgeiziger Trainer, der immer gewinnen will. Gerade dieser Ehrgeiz war einer der Gründe, warum ich hier zugesagt habe.“

Nur drei Punkte Unterschied