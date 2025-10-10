5:0 im Kellerderby: Walkertshofen landet Befreiungsschlag

Der FC Walkertshofen hat in der laufenden Runde der Bezirksliga West schon einige Nackenschläge, unter anderem die schweren Verletzungen der Leistungsträger Sebastian Zettl und Daniel Knogler, einstecken müssen. Am vorletzten Vorrunden-Spieltag schoss sich der kleine Dorfverein aus dem Landkreis Kelheim den Frust von der Fußball-Seele und fertigte den TV Geisenhausen klar mit 5:0 ab. Rußwurm, Zierer & Co. belegen zwar weiterhin einen direkten Abstiegsrang, konnten den Rückstand zum Neuling, der derzeit einen der beiden Relegationsplätze einnimmt, auf einen Punkt verkürzen. Matchwinner war einmal FCW-Spielercoach Christian Brandl. Der 38-jährige Routinier schnürte einen Dreierpack, zudem erzielte Noah Maier die beiden ersten Bezirksliga-Treffer in seiner Laufbahn.





Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Bis zum 1:0 war es eine komplett ausgeglichene Angelegenheit. Wir konnten dann relativ schnell den zweiten Treffer nachlegen und dann hat man gemerkt, dass wir ganz anders aufgetreten sind. Wir sind eine Mannschaft, die extrem vom Selbstvertrauen lebt. Das war nach den schlechten Ergebnissen der vergangenen Wochen ziemlich im Keller. Deshalb hat uns der Sieg heute sehr, sehr gut getan. Mit den drei Punkten haben wir den Anschluss wiederhergestellt - nicht mehr und nicht weniger."







Gerd Bogner (Trainer TV Geisenhausen): "Wir waren die ersten 20 Minuten spielbestimmend und haben uns mit der ersten gegnerischen Torchance und dem 1:0 die Butter vom Brot nehmen lassen. Der Gegner war ab dem Zeitpunkt in allen Belangen stärker und wir absolut von der Rolle. Wir sind im Mittelfeld nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen und konnten die zweiten Bälle nicht fest machen. Individuelle Fehler führten dann zum zweiten und dritten Gegentreffer. Das Spiel war damit gelaufen. Über die Höhe lässt sich zwar diskutieren, aber die drei Punkte sind verdient in Walkertshofen geblieben. Der Gegner hat uns heute leider etwas vorgeführt und man hat gemerkt, das Walkertshofen dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Dieser Wille hat uns gefehlt."