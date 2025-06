5:0 im ersten Test: Der Anfang beim SE Freising ist gemacht

Die Vorbereitung auf die neue Bezirksliga-Saison hat beim SE Freising begonnen. Beim ersten Testspiel machten vor allem die Neuzugänge auf sich aufmerksam.

Freising – Ein paar Wochen durften sich die Fußballer des SE Freising ausruhen. Nachdem sie die vergangene Bezirksliga-Saison auf einem soliden vierten Tabellenplatz beendet hatten, stand erst einmal die Sommerpause an. Nun ist aber wieder ein Anfang gemacht bei den Kickern aus der Savoyer Au. Am Freitagabend starteten sie in die Vorbereitung auf die neue Runde. Am Samstagnachmittag stand dann auch gleich das erste Testspiel an – und das entschieden die Freisinger klar für sich.

Gegen den SV Waldperlach, immerhin Süd-Bezirksligist, gab‘s am Ende zwar ein deutliches 5:0, wirklich viel Aussagekraft wollte Trainer Alex Schmidauer Ergebnis und Match aber nicht zukommen lassen. „Wir haben viel probiert, taktisch und auch von den Spielern her“, so die Analyse des Übungsleiters.

„Ich fand das Modell sehr spannend“

Wer bildet in der kommenden Saison die Viererkette beim SEF? Spielen die Freisinger mit einem oder zwei Stürmern? Einige Fragen sind noch zu klären, fest steht nur: Manches wird diese Saison anders sein bei den Lerchenfeldern. Vor allem die ersten drei Test-Begegnungen wolle man daher nutzen, um viel zu testen, so der Coach weiter, „und um die Mannschaft zusammenzubringen.“

Auch personell hat sich viel getan am Roider-Jackl-Weg. Da müssen die Neuzugänge erst einmal integriert werden. Und: Das Match am Samstag fand nicht – wie üblich – über zwei 45 Minuten lange Halbzeiten statt. Gespielt wurden stattdessen drei Mal 30 Minuten. „Ich fand das Modell sehr spannend, wir konnten so viel besprechen“, sagte Schmidauer im Anschluss.

Und zu besprechen gab‘s einiges. Vor allem in den ersten 30 Minuten war Waldperlach besser. Die Freisinger mussten sich erst einspielen, standen doch gleich fünf Neuzugänge in der Startelf: Zu ihnen zählte auch Louis Goldbrunner, der letztes Wochenende noch mit Palzing Relegation gespielt und entscheidenden Anteil am Aufstieg zum 100-jährigen Vereinsjubiläum hatte.

Am Ende stand ein deutlicher Sieg auf der Anzeigetafel