5:0-Heimsieg: Spitzenreiter lässt Muskeln spielen Bohse-Elf überzeugt von Gerry Grave · Heute, 12:18 Uhr · 0 Leser

Was für ein absolutes Fußballfest auf der Sportanlage des SV Teglingen! Die A-Junioren der JSG Teglingen/Meppen/Schwefingen II haben im mit Spannung erwarteten Kracher gegen die JSG VfL Emslage/Union Meppen eine echte Masterclass abgeliefert. Am Ende leuchtete ein fettes 5-0 auf der Anzeigetafel. Und man muss es einfach so sagen: Jeder Einzelne an der Seitenlinie hat dieses hochemotionale Spiel gestern Abend in vollen Zügen genossen!

Blitzstart und Abpraller-Glück in der ersten Halbzeit Vom allerersten Anpfiff an brannte die Spielgemeinschaft ein wahres Feuerwerk an Leidenschaft und Energie ab. Kein taktisches Abwarten, kein Zittern vor dem großen Verfolger aus Emslage, sondern direkter Offensivdrang unter den Augen der begeisterten Zuschauer. Die Belohnung folgte prompt: Nach einer Viertelstunde brach Silas Bahns eiskalt den Bann und erzielte das viel umjubelte 1-0. Teglingen blieb hungrig, presste extrem hoch und zwang die Gäste zu Fehlern. In der 23. Minute zappelte der Ball erneut im Netz. Nach zwei aufeinanderfolgenden, brandgefährlichen Abschlüssen konnte der Emslager Schlussmann das Leder nur noch nach vorne abklatschen lassen. Sturmjuwel Noah Geppert schaltete am schnellsten und staubte eiskalt zum 2-0-Pausenstand ab. Ein Auftakt nach Maß.

Emslager Druckphase und der entscheidende Torwartfehler Wer dachte, die Messe sei bereits gelesen, sah sich nach dem Seitenwechsel getäuscht. Die Gäste der JSG VfL Emslage kamen mit mächtig Dampf aus der Kabine und zeigten genau, warum sie auf Platz drei der Tabelle stehen. Sie bauten enormen Druck auf und der Anschlusstreffer zum 2-1 lag phasenweise spürbar in der Luft. Doch mitten in dieser Drangphase schlug das Schicksal unbarmherzig zu: Ein unglücklicher Torwartfehler brachte die Entscheidung. Der Emslager Keeper ließ einen haltbaren Schuss unglücklich durchrutschen, und Noah Geppert bedankte sich in der 61. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 3-0.

Torrausch und starke Paraden im Finish Nach diesem psychologischen Nackenschlag war der Widerstand der Gäste endgültig gebrochen. Die Gastgeber nutzten die Gunst der Stunde und schraubten das Ergebnis innerhalb von nur 120 Sekunden weiter in die Höhe. Jakob Kremer besorgte in der 63. Minute das 4-0, ehe Nils Jaspers in der 70. Minute mit dem 5-0 den Schlusspunkt setzte. Trotz der fünf Gegentore zeigte der Emslager Keeper danach mentale Stärke: Mit einer Reihe von glänzenden Paraden verhinderte er im Alleingang eine noch höhere Pleite und bewies, dass er eigentlich ein absolut solider Rückhalt ist. So blieb es bei einem deutlichen, wenn auch durch die starke Phase der Gäste etwas zu hoch ausgefallenen Heimsieg.

Junge Talente mit einer vielversprechenden ZukunftDieser Triumph unterstreicht die Vormachtstellung des Spitzenreiters, der nun mit 23 Punkten aus neun Spielen thront. Das Schönste an diesem Abend war jedoch der Blick auf die Zukunft des Vereins. Ein Großteil dieser hochtalentierten Truppe wechselt zur neuen Saison geschlossen in die erste Herrenmannschaft des SV Teglingen. Dort treffen sie auf ihren vertrauten Coach Malte Bohse, der als Cheftrainer aufrückt und aktuell noch parallel beim SV Meppen III als Co-Trainer wichtige Senioren-Erfahrung sammelt.