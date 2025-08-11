5:0 - Göttingen erfüllt "Pflichtaufgabe" mit Bravour

Die Gastgeber bestimmten von Beginn an das Tempo und gingen in der 23. Minute durch Ali Ismail in Führung. "Wir haben eigentlich bis auf wenige Phasen im Spiel es geschafft, den Gegner und das Tempo zu kontrollieren. Das war ganz gut." so Brinkwerth. In der Defensive standen die 05er sicher, ließen nur wenige Umschaltmomente der Gäste zu, die aber nicht konsequent genug ausgespielt wurden. Nach der Pause erhöhte Torjäger Ismail mit einem Doppelschlag (51., 53.) auf 3:0 und sorgte früh für die Vorentscheidung.

Mit viel Tempo und Kontrolle übernahmen die Göttinger weiterhin das Geschehen. Die eingewechselten Lucas Müller (75.) und Joshua Drevenstedt (86.) setzten die Schlusspunkte zum deutlichen Auftaktsieg. „Im Großen und Ganzen haben wir unsere Leistung gebracht und fünf Tore geschossen. Das nehmen wir mit, aber wir hängen den Sieg nicht zu hoch. Jetzt gilt der Fokus dem Pokalspiel am Mittwoch in Nörten“, so Brinkwerth.

Für die 05er geht es am Mittwoch weiter. Dann trifft der Tabellenführer auf Nörten-Hardenberg im Bezirkspokal. Sülbeck/Immensen ist aus diesem Wettbewerb schon ausgeschieden und empfängt dann am Sonntag den MTV Gifhorn zum Aufsteigerduell.