5:0! Göttingen 05 gewinnt deutlich und hadert nur mit Chanenverwertung

Bereits nach elf Minuten konnte Jannis Wenzel gegen die stark ersatzgeschwächten Hausherren das 0:1 markieren und seine Göttinger auf die Siegerstraße bringen. Noch vor der Pause legte Ali Ismail das 0:2 nach, was zeitgleich der Pausenstand war. Auf der anderen Seite hatte Göttingen über 90 Minuten kaum etwas zwingendes zugelassen.

So fiel auch folgerichtig das dritte Tor durch Linus Nolte kurz nach der Pause. Lennart Sieburg und wieder Wenzel, der sein zehntes Saisontor erzielte, sorgten für den klaren Auswärtssieg, der auch "in der Höhe vollkommen verdient" war, wie Jozo Brinkwerth, Trainer der Gäste fand. Einzige Manko sei die Chancenverwertung gewesen. "Wir hätten deutlich mehr Tore schießen müssen." so der Coach der Gäste.

Dennoch konnte Göttingen 05 den zweiten Sieg der englischen Woche einfahren und Platz zwei weiter verteidigen. Auf der Gegenseite sieht es beim Tabellenvierzehnten nach der zweiten Niederlage weiter düster aus und es benötigt Punkte. Am Sonntag geht es für den Aufsteiger nach Braunschweig zu den Freien Turnern.

Die 05er reisen zeitgleich nach Bleckenstedt und haben einen schweren Gegner vor der Brust. "Wir wollen die Woche in Bleckenstedt krönen, wissen aber auch, dass es eine Leistungssteigerung im Tempo braucht, um dauerhaft oben zu stehen und auch um in Bleckenstedt bestehen zu können." so Jozo Brinkwerth.