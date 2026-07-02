50. Gemeindepokalturnier startet am Samstag in Loxstedt

– Foto: Andreas Harneit

Das Loxstedter Gemeindepokalturnier feiert sein 50. Jubiläum! Vom 4. bis zum 11. Juli findet das Turnier in diesem Jahr in Loxstedt statt. Titelverteidiger ist die SG Stinstedt, die den Pokal 2025 in einem dramatischen Finale gegen den TSV Stotel erst im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte.

Für frischen Wind sorgt die erstmalige Teilnahme des neu gegründeten Loxstedter Fußballclub Stinstedt (LFCS), der gleich mit zwei Mannschaften an den Start geht. Die sportliche Ausgangslage verspricht Spannung, wenn die Teams in der Gruppenphase aufeinandertreffen: In Gruppe A spielen der TSV Stotel, der JFV Unterweser, der TSV Nesse und der TV Donnern. Die Gruppe B setzt sich aus dem LFCS I, dem LFCS II, der SG Landwürden/L’moor/Bü-Neuenl. sowie dem TSV Düring zusammen.

Der offizielle Turnierstart erfolgt am Samstag, den 4. Juli, ab 13.00 Uhr. An diesem Tag werden alle Mannschaften ihre ersten Gruppenspiele bestreiten, was den Zuschauern die perfekte Gelegenheit bietet, die teils neu formierten Teams nach der kurzen Sommerpause direkt in Aktion zu erleben. Nach den Platzierungsspielen fällt am Samstag, den 12. Juli, im Finale die Entscheidung zwischen den beiden Gruppenersten. Die Zuschauer dürfen sich auf ein umfangreiches Verpflegungsangebot und spannende Fußballtage in Loxstedt freuen.