5:0-Gala hält den VfB 03 Hilden im Aufstiegsrennen

Der VfB gewinnt deutlich gegen die HSG – Foto: Hubert Wilschrey

So schnell kann es gehen: Noch drei Spieltage sind in der Oberliga zu absolvieren, und plötzlich steht wieder der Zweikampf zwischen dem Tabellenzweiten VfB 03 und Spitzenreiter Ratingen 04/19 im Fokus der Fußballfans. Denn ausgerechnet Verfolger KFC Uerdingen ließ am Sonntag unerwartet deutlich Federn. Die 1:6-Klatsche des ambitionierten Absteigers bei der SpVg Schonnebeck lässt aufhorchen und verschafft dem Führungsduo erst einmal wieder etwas Luft.

Während die Ratinger bereits am Freitagabend mit dem 3:1-Erfolg über den VfB Homberg vorlegten, schlossen die Hildener mit ihrem späten Heimspiel am Sonntag praktisch den 31. Spieltag ab. Rund 150 Zuschauer sahen auf der Anlage an der Hoffeldstraße eine Begegnung, in der sich die Gastgeber zunächst schwertaten. „Das Ergebnis sieht klar aus, aber fragt nicht, was in der Pause los war“, plauderte Tim Schneider später aus dem Nähkästchen. Der Cheftrainer des VfB 03 analysierte: „Wir haben in der ersten Halbzeit einen unheimlichen Aufwand betrieben. Das mussten wir auch – leider lief es nicht ganz so wie geplant. Wir haben in der Pause noch einmal nachjustiert. Dadurch hatten wir mehr Energie, die uns nach vorne gebracht hat.“

Nick Sangls Strafstoß ist der Hildener Dosenöffner

Dabei führten die Hildener beim Gang in die Kabine bereits mit 2:0. In einer chancenarmen ersten Halbzeit erwies sich eine Einzelaktion als Dosenöffner. Als Mohamed Cissé über die linke Seite in den Strafraum eindrang, wusste sich Paul-Joel Sauer nur noch mit einem Foul zu helfen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Nick Sangl souverän zum 1:0 (21.). Auf der anderen Seite probierte es Jan Schumacher aus der Distanz, doch sein 25-Meter-Schuss strich links am Gehäuse des VfB 03 vorbei (26.). Kurz vor der Pause landete der Ball mit etwas Glück nach einem langen Pass von Phil Zimmermann genau im Lauf von Mo Cissé. Der 28-Jährige legte im Fünf-Meter-Raum quer zu Etienne Feese, der auf 2:0 (42.) erhöhte. Ein Treffer, den Tim Schneider in die Rubrik „sehenswert“ einordnete und der gut fürs Hildener Gemüt war. Zugleich zog er den Holzheimern frühzeitig den Zahn.

Nach dem Wiederanpfiff sorgten die Platzherren schnell für klare Verhältnisse. Eine Hereingabe von Zimmermann legte Len Heinson zurück auf Pascal Weber, der mit einem Kopfball zum 3:0 (49.) erfolgreich war. „Für Calli freut es mich besonders, dass er wieder getroffen hat – und das auch per Kopf. Das Tor wollte er unbedingt machen und es ist sinnbildlich für alle. Wir haben es untereinander gut gemacht und gut zusammengehalten“, erklärte Schneider. Sechs Minuten später baute Weber sein Konto weiter aus, als er einen weiteren Strafstoß zum 4:0 nutzte. Zuvor brachte Jonas Theuerzeit im Sechszehner Feese regelwidrig zu Fall (55.).

Kurz zuvor hatte Fabian zur Linden den Kunstrasen bereits verlassen. Überraschend stand der Kapitän des VfB 03 nach seiner Oberschenkel-Verletzung schon wieder in der Startformation, wurde aber zwecks Schonung nach 55 Minuten Spielzeit ausgewechselt. Entspannt verfolgte der erfahrene Innenverteidiger von der Bank, wie zwei junge Spieler das Ergebnis noch auf 5:0 (70.) schraubten. Luke Kawabe zog über die linke Seite in den Strafraum. Seinen strammen Schuss ließ SG-Keeper Johannes Kultscher nur abklatschen – und Nils Gatzke staubte erfolgreich ab.