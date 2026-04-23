5:0! Freie Turner siegen über Vahdet und stehen im Kreispokal-Finale

Die Freien Turner Braunschweig haben ihre Aufgabe im Stadtpokal-Halbfinale eindrucksvoll gelöst und sich mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen den Ligakonkurrenten TSC Vahdet den Finaleinzug gesichert.
Für Trainer Gian Luca Renner stand die Bedeutung der Partie im Vorfeld außer Frage: „Es war unser großes Ziel, dieses Spiel unbedingt zu gewinnen.“ Dabei spielte auch die besondere Ausgangslage eine Rolle: „Zum einen, weil wir als erster Verein die Möglichkeit hatten, zum 12. Mal in Folge in das Finale einzuziehen.“
Seine Mannschaft setzte den Plan von Beginn an um. „Wir sind gut in das Spiel gestartet, haben früh einen Strafstoß für uns zugesprochen bekommen“, so Renner. Diesmal wurde die Chance genutzt: „Nach einem Handspiel hat Rashid Younis den Elfmeter zum 1:0 verwandelt.“ Die Gastgeber blieben anschließend am Drücker und legten schnell nach: „Wir sind auf dem Gaspedal geblieben und haben einen hohen Ballgewinn im Spielaufbau von Vahdet erzwungen, den Maximilian Meinecke dann zum 2:0 verwertet hat.“
Trotz der klaren Führung mahnte Renner zur Pause: „Dass wir weiter konsequent und zielstrebig bleiben müssen.“ Nach dem Seitenwechsel dauerte es etwas, ehe die Entscheidung fiel. „Dann fiel das 3:0 dank einer Willensaktion von Konstantin Koch“, beschrieb der Trainer den entscheidenden Moment. „Das war der Brustlöser. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir überhaupt keinen Zweifel mehr daran, wer das Feld als Sieger verlassen wird.“
In der Schlussphase spielten die Freien Turner ihre Überlegenheit konsequent aus. „In der Folge haben wir das Spiel dann maximal kontrolliert“, erklärte Renner. Joel Broda erhöhte nach seiner Einwechslung: „Das freut mich für den Jungen, weil er im Training sehr gut trainiert hat und sich dann mit dem Tor belohnt hat.“ Den Schlusspunkt setzte erneut Maximilian Meinecke nach Vorlage von Luca Faustmann.
Am Ende stand ein auch in der Höhe verdienter Erfolg. „Wir sind einfach glücklich, dieses Spiel gezogen zu haben. Wir haben am Ende zu Null gespielt, das hat mich besonders gefreut“, resümierte Renner, der gleichzeitig den Fokus auf die kommenden Aufgaben richtete: „Wir sind allerdings noch nicht am Ende unserer englischen Wochen.“ Am Sonntag trifft man auf den Tabellennachbarn Eintracht Northeim und spielt ein enorm wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.
Im Stadtpokal trifft man im Finale dann auf den Bezirksligisten Lehndorfer TSV, der BSC Acosta aus dem Pokal Wurf.