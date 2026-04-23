5:0! Freie Turner siegen über Vahdet und stehen im Kreispokal-Finale

– Foto: Stefan Schneider - FT BS

Die Freien Turner Braunschweig haben ihre Aufgabe im Stadtpokal-Halbfinale eindrucksvoll gelöst und sich mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen den Ligakonkurrenten TSC Vahdet den Finaleinzug gesichert.

Für Trainer Gian Luca Renner stand die Bedeutung der Partie im Vorfeld außer Frage: „Es war unser großes Ziel, dieses Spiel unbedingt zu gewinnen.“ Dabei spielte auch die besondere Ausgangslage eine Rolle: „Zum einen, weil wir als erster Verein die Möglichkeit hatten, zum 12. Mal in Folge in das Finale einzuziehen.“

Seine Mannschaft setzte den Plan von Beginn an um. „Wir sind gut in das Spiel gestartet, haben früh einen Strafstoß für uns zugesprochen bekommen“, so Renner. Diesmal wurde die Chance genutzt: „Nach einem Handspiel hat Rashid Younis den Elfmeter zum 1:0 verwandelt.“ Die Gastgeber blieben anschließend am Drücker und legten schnell nach: „Wir sind auf dem Gaspedal geblieben und haben einen hohen Ballgewinn im Spielaufbau von Vahdet erzwungen, den Maximilian Meinecke dann zum 2:0 verwertet hat.“ Nach der Pause nachgelegt Trotz der klaren Führung mahnte Renner zur Pause: „Dass wir weiter konsequent und zielstrebig bleiben müssen.“ Nach dem Seitenwechsel dauerte es etwas, ehe die Entscheidung fiel. „Dann fiel das 3:0 dank einer Willensaktion von Konstantin Koch“, beschrieb der Trainer den entscheidenden Moment. „Das war der Brustlöser. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir überhaupt keinen Zweifel mehr daran, wer das Feld als Sieger verlassen wird.“