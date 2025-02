5:0: Bad Kötzting überzeugt – Weiden II erlebt Enttäuschung

Fünf Tore geschossen, keines kassiert – Kötztings Trainer konnte zufrieden sein. Seine Mannschaft diktierte das Match auf dem heimischen Kunstrasenplatz beinahe nach Belieben. „Das war ein sehr dominanter Auftritt von uns. Wir waren im Ballbesitz sehr klar und haben uns sehr viele Torchancen herausgearbeitet. Es hätte auch locker ein 7:0 oder 8:0 sein können. Final ist es beim 5:0 geblieben Der Gegner hat das ganze Spiel nur zweimal auf das Tor geschossen. Insgesamt war das ein sehr guter konzentrierter Auftritt. Wir sind auf dem richtigen Weg“, hatte Früchtl keinen Grund für Kritik. Benedikt Laumer, Max Drexler, Winterneuzugang Jakub Kule und Jakob Hartl trugen sich für den Gastgeber in die Torschützenliste ein. Dazu kam ein Eigentor von Patrik Vintr.







Überraschung in Weiden: das Duell Bezirksliga-Zweiter gegen Kreisligist ging mit 3:2 an den Underdog. „Wir haben in einer komplett neuen Konstellation zusammengespielt, was man an gewissen Situationen gemerkt hat. Trotzdem war es ein ziemlich dominantes Spiel von uns. Leider haben wir bei Kontern zu einfache Gegentore bekommen, wo wir die Restverteidigung besser aufstellen müssen. Zudem mussten wir den intensiven letzten Wochen etwas Tribut zollen. Nichtsdestotrotz sind wir weiterhin auf einem sehr guten Weg. Wesentlich schlimmer als das Ergebnis ist die Verletzung von Paul Brand, der sich wieder am Schlüsselbein wehgetan hat. Wir hoffen, dass es nichts ganz so schlimmes ist“, erklärte SpVgg-Coach Josef Rodler, der neben Igli Cami und Mauricio Göhlert einer von drei Leistungsträgern des Bayernligateams war, der in der Startelf stand. Rodler brachte die SpVgg zunächst auch in Führung, ehe Reuth das Match mit drei Treffern auf seine Seite zog – und schließlich auch gewann.Was ist sonst unter der Woche geboten? Zum Überblick der überregionalen Testspiele...