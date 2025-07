5:0! Altona 93 demontiert Norderstedt im HFV-Supercup

Der Hamburger Meister Altona 93 hat den Super-Cup 2025 gegen Pokalsieger FC Eintracht Norderstedt in beeindruckender Manier für sich entschieden. Mit einem deutlichen 5:0 (2:0) setzte der Regionalliga-Aufsteiger ein erstes kräftiges Ausrufezeichen vor dem Ligastart und ließ seinem Kontrahenten an der Waidmannstraße nicht den Hauch einer Chance.

Altona dominierte die Partie von der ersten Minute an, präsentierte sich in allen Mannschaftsteilen griffiger, wacher und vor allem spielfreudiger. Norderstedt hingegen wirkte über weite Strecken überfordert, fahrig in der Defensive und ideenlos im Aufbau. Gianluca Przondziono brachte den AFC mit einem traumhaften Distanzschuss früh in Führung (9.) und legte wenig später per Kunstschuss zum 2:0 nach (28.). Der Regionalligist aus dem Norden war da schon im völligen Rückwärtsgang.

Auch nach der Pause blieb das Bild gleich: Altona ließ nicht nach, zeigte weiter Spiellust – und bestrafte jeden Fehler der Eintracht eiskalt. Rasmus Tobinski erhöhte nach starker Vorarbeit von Brüning auf 3:0 (58.), ehe Nils Brüning per Elfmeter (82.) und nach starkem Konter (83.) den Schlusspunkt setzte.