5:0 - 1. FCR 09 Bramsche siegt in Überzahl souverän

In einem Spiel der Tabellennachbarn gewann der 1. FCR 09 Bramsche gegen den SF Lechtingen nach langer Überzahl am Ende souverän und sicherte sich mit dem vierten Tabellenplatz eine gute Position in der Spitzengruppe der Bezirksliga.

Der Gastgeber startet furios und ging bereits in der Anfangsphase der Partie durch Elias Wolf in Führung, die Torjäger Lasse-Bjarne Barz nach einer halben Stunde zum 2:0-Pausenstand ausbaute. Kurz nach Wiederanpfiff verpasste der Gaste bei einem Lattenkracher eine Großchance bevor sich der SF Lechtingen durch eine rote Karte an Till Niemann selbst schwächte. Der Gastgeber nutzte die personelle Überlegenheit prompt aus und erhöhte die Führung innerhalb von zwei Minuten durch Elias Wolf und Tim Neumann auf 4:0. Jonas Blaschke setzt eine mit seinem Treffer zum 5:0 eine Viertelstunde vor dem Ende den Schlußpunkt.

"Eine klasse Leistung unserer Mannschaft! Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende haben wir eine starke Reaktion gezeigt. Das Team hat geschlossen agiert und mit vielen guten spielerischen Elementen überzeugt. Darauf können wir aufbauen,“ freute sich Trainer Marc Filip (1. FCR 09) Bramsche über die Glanzleistung und den deutlichen Erfolg seiner Mannschaft.

"Bis zur roten Karte, die aus meiner Sicht deutlich zu hart war, war das Spiel trotz der spielerischen Überlegenheit des FCR relativ ausgeglichen, insbesondere was das Chancenverhältnis angeht. Bramsche war bis dahin einfach effektiver, wir lassen unsere Torchancen liegen. Nach dem Platzerweis und dem fast unmittelbar folgenden 0:3 war das Spiel natürlich gelaufen

So geht es weiter:

Der FCR Bramsche spielt am Samstag, den 1. November 2025 um 17.30 Uhr - im Fupa-Liveticker- beim SC Melle 03 II.

Bereits am Montag, den 27. Oktober 2025 um 20.00 Uhr spielt der SF Lechtingen beim SC Melle 03 II.