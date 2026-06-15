5 Verabschiedungen beim Team aus der Landesklasse

Foto: Ben Siegert, SC Oberhavel Velten

Im Rahmen des letzten Heimspiels der Saison gegen TuS Sachsenhausen II wurden am vergangenen Samstag mehrere Spieler verabschiedet, die den SC Oberhavel Velten verlassen oder ihre aktive Laufbahn beenden werden.

Vor einer tollen Kulisse und vor dem verdienten 5:2-Heimsieg nutzte der Verein die Gelegenheit, sich bei den Spielern für ihren Einsatz und ihre Verdienste in den vergangenen Jahren zu bedanken.

Ramon Dietrich, der nach einer Saison mit 17 Einsätzen künftig wieder für Eintracht Bötzow auflaufen wird.

Tim Matzat, der nach seiner Rückkehr zum SC Oberhavel Velten in der Saison 2024/2025 nun wieder zu Blau-Weiß Leegebruch wechselt.

André Späht, der nach zwei Jahren beim SCO seine aktive Karriere beendet.



Michael „Michi“ Stranz, der nach vielen Jahren im Verein seine Fußballschuhe an den Nagel hängt, dem Verein aber glücklicherweise im Staff erhalten bleibt.



Tom Siegert, der nach fast 14 Jahren beim SC Oberhavel Velten eine neue sportliche Herausforderung annimmt und zur kommenden Saison in die Brandenburgliga zu Germania Schöneiche wechselt.



Der SC Oberhavel Velten bedankt sich bei allen Spielern für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihre Verbundenheit zum Verein. Jeder Einzelne hat seinen Beitrag zu einer erfolgreichen und besonderen Zeit geleistet und Spuren hinterlassen, die bleiben werden.

Auch sportlich kann der Verein auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Mit dem 2. Tabellenplatz schloss die Mannschaft eine starke Spielzeit als erster Verfolger des Meisters ab und gehörte über gerade in der Rückrunde hinweg zu den konstantesten Teams der Liga.

Ein weiteres Ausrufezeichen setzte Niclas Winkler, der sich mit einer herausragenden Saisonleistung die Torjägerkanone sicherte und bester Torschütze der Liga wurde.

Der letzte Heimspieltag zeigte noch einmal, was den SC Oberhavel Velten ausmacht: Zusammenhalt, Leidenschaft und eine starke Gemeinschaft – auf und neben dem Platz.

Der Verein bedankt sich bei allen Fans, Sponsoren, Helfern, Ehrenamtlichen und Unterstützern für die großartige Unterstützung während der gesamten Saison und freut sich bereits jetzt auf die kommende Spielzeit.