5-Tore-Zankl: »Sind abgegangen wie nach einem Alarm« Niklas Zankl (20) erzielte beim 7:0 gegen die SG Thrynau/Kellberg fünf Treffer, was kein Zufallsprodukt ist.

Zur Halbzeit hieß es bereits 5:0. "Von den ersten fünf Schüssen aufs Tor waren vier drin", verdeutlicht Jonas Moser . Mit sage und schreibe 7:0 gewann sein Team, der SV Garham , am Sonntagnachmittag in der Kreisliga Passau gegen die SG Thyrnau/Kellberg. Eine Ansage des Rangzweiten. Aber auch ein Ausrufezeichen von Niklas Zankl . Der 20-jährige Angreifer erzielte beim Rückrundenauftakt der "Wambser" fünf Treffer. Eine erstaunliche Zahl, selbst auf Kreisebene. Aber was den "Zehner" der Garhamer betrifft gar nicht mal so ein großer Zufall.

Den nicht nur Garham hat im Spiel gegen Thyrnau/Kellberg losgelegt wie die Feuerwehr. Auch Zankl hat sich im Herrenbereich in Windeseile zurecht gefunden - und das, obwohl er im Jugendbereich keine höherklassige Erfahrung sammeln durfte oder wollte. 35 Tore erzielte er in bisher 36 Kreisliga-Spielen für Garham. Ein Traumeinstand, den Jonas Moser, übrigens regelmäßig Zankls Sturmpartner, allerdings etwas relativiert: "Ein halbes Jahr hat er schon gebraucht, um sich zurecht zu finden. Seitdem ist seine Entwicklung und Torausbeute keine Überraschung. Einen Stürmer mit seiner Qualität gibt es in der Kreisliga fast keinen mehr."

Niklas Zankl passt in das funktionierende Kollektiv, das an das Tor zur Bezirksliga klopft. Denn er ist kein klassischer Mittelstürmer, der nur auf Chancen lauert - und diese nutzt. Der wieselflinke Angreifer ist ein mitspielender Stürmer, der sich auch für Defensivarbeit nicht zu schade ist. "Er ist pfleilschnell, und auch körperlich sehr gut aufgestellt mit seinen 1,85", beschreibt Jonas Moser seinen treffsichersten Akteur. "Was halt am besten auffällt, ist sein geiler Abschluss."

Dass Zankl weiß, wo die Bude steht, weiß man nach dem Sonntag nun auch in Thyrnau und Kellberg. Und nicht nur dort. Denn dass da beim SV Garham einer spielt, der sicher auch höherklassig treffen würde, ist nicht verborgen geblieben. "Freilich sind Angebote da", gibt der 20-Jährige, der in Hofkirchen lebt aber den SVG als seinen Heimatverein bezeichnet, zu. "Aber diese Anfragen nehme ich nicht ernst. Ich will mit meinen Freunden hier in Garham spielen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."