 2026-05-15T09:36:57.455Z

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5 Tore, Drama pur: Wind schießt Jungingen in der 90. zum Klassenerhalt

Bezirksliga Donau/Iller: Die Übersicht des 28. Spieltags

von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

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BZL Donau/Iller
SW Donau
SG Öpfingen
FV Asch-S.
Jungingen

Der SC Türkgücü Ulm hat mit dem 4:1 bei der SGM Senden-Ay seine Spitzenposition ausgebaut, während die SGM Aufheim Holzschwang den TSV Langenau mit einem 6:0 deutlich stoppte. Der SV Eggingen gewann gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen klar, der SV Jungingen drehte gegen den SV Offenhausen spät ein enges Spiel. Der FV Asch-Sonderbuch setzte bei der SG Öpfingen ein Ausrufezeichen, der TSV Blaustein meldete sich gegen den FC Hüttisheim mit einem 4:0 eindrucksvoll zurück. Die TSG Ehingen gewann bei SW Donau, und der FC Burlafingen holte beim SV Westerheim in der Nachspielzeit einen enorm wichtigen Auswärtssieg.

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