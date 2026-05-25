5 Tore, Drama pur: Wind schießt Jungingen in der 90. zum Klassenerhalt

Der SV Eggingen hat nach dem 0:4 gegen den SV Westerheim die richtige Reaktion gezeigt und den TSV Kettershausen-Bebenhausen mit 4:0 geschlagen. Jeremias Aichinger traf in der 45.+3 Minute zum 1:0, Tim Hehnle legte in der 47. Minute nach, ehe Joel Schmitt in der 74. Minute und Enrico Heinz in der 90.+2 Minute den klaren Erfolg abrundeten. Eggingen steht mit 47 Punkten auf Rang fünf und bleibt damit in der oberen Tabellenhälfte, Kettershausen-Bebenhausen bleibt mit 26 Punkten auf Platz 13 in gefährlicher Nähe zum Abstiegsbereich. Für den Aufsteiger war es nach dem 1:4 gegen den SV Offenhausen und dem 1:2 gegen den SV Westerheim der nächste Rückschlag.

Der SV Jungingen hat nach zuletzt starken Ergebnissen erneut Moral gezeigt und den SV Offenhausen durch das 3:2 in der Schlussphase bezwungen. Nikola Ivković brachte Offenhausen in der 8. Minute in Führung, Florian Holoch glich in der 36. Minute aus, doch Jasmin Busatlic stellte in der 42. Minute auf 1:2. Nach dem 2:2 durch Tim Bärtele in der 66. Minute entschied Marco Wind das Spiel in der 90. Minute für Jungingen, das nun mit 33 Punkten auf Rang elf steht. Offenhausen bleibt mit 38 Punkten Neunter und musste nach dem 4:1 gegen Kettershausen-Bebenhausen wieder einen Dämpfer hinnehmen.

Der FV Asch-Sonderbuch hat der SG Öpfingen mit einem 4:1-Auswärtssieg einen empfindlichen Schlag im Kampf um die Spitzenplätze versetzt. Florian Schmeißer traf in der 17. und 69. Minute, Paul Mayer erhöhte in der 54. Minute, Samuel Pfetsch erzielte in der 90.+1 Minute das 0:4, ehe Jan-Luca Daur in der 90.+5 Minute nur noch verkürzte. Öpfingen bleibt zwar mit 55 Punkten Zweiter, verpasste nach dem 3:2 gegen den TSV Langenau aber die Chance, den Druck auf Türkgücü Ulm hochzuhalten. Asch-Sonderbuch steht mit 46 Punkten auf Rang sieben und setzte nach der 1:3-Niederlage gegen Jungingen ein deutliches Zeichen.

Die SGM Aufheim Holzschwang hat den TSV Langenau mit einem 6:0 überrollt und die Antwort auf die Niederlagen gegen den FC Hüttisheim und den SC Türkgücü Ulm mit großer Wucht gegeben. Daniel Stumpp in der 45. Minute und Tim Hartmann ebenfalls in der 45. Minute stellten noch vor der Pause auf 2:0, danach trafen Daniel Lehner in der 65. Minute, Tim Hartmann in der 69. Minute, Niko Passaro in der 78. Minute und Jonas Simon in der 87. Minute. Beim TSV Langenau sah Ozan Aras in der 68. Minute wegen Foulspiels die Rote Karte, kurz darauf brach das Spiel endgültig auf. Aufheim Holzschwang steht mit 54 Punkten als Dritter direkt hinter der SG Öpfingen, Langenau bleibt mit 42 Punkten Achter; schon das Hinspiel war beim 5:3 für Aufheim Holzschwang torreich gewesen.

Der TSV Blaustein hat im Abstiegskampf ein kraftvolles Lebenszeichen gesendet und den FC Hüttisheim mit 4:0 besiegt. Mark Ruckgaber traf in der 22. Minute per Foulelfmeter, Özgür Sahin erhöhte in der 44. Minute, danach entschied Seymen Yilmaz mit seinen Treffern in der 50. und 59. Minute die Partie. Blaustein steht mit 25 Punkten weiterhin auf Platz 14, rückte aber näher an den TSV Kettershausen-Bebenhausen heran. Hüttisheim bleibt trotz der klaren Niederlage mit 47 Punkten Sechster, musste nach den Siegen gegen Offenhausen und Aufheim Holzschwang aber einen deutlichen Rückschlag hinnehmen.

Der SC Türkgücü Ulm hat bei der SGM Senden-Ay die Pflichtaufgabe mit 4:1 gelöst und seine Tabellenführung auf 63 Punkte ausgebaut. Fatajo Ousman traf bereits in der 6. Minute, Nole Stanic erhöhte in der 41. Minute per Foulelfmeter und in der 65. Minute, dazwischen erzielte Hikmet Turan in der 55. Minute das 0:3. Etjen Sulejman verkürzte in der 90.+2 Minute für Senden-Ay, das mit 15 Punkten Tabellenletzter bleibt. Türkgücü Ulm blieb nach dem 2:1 gegen Aufheim Holzschwang und dem 1:1 gegen Blaustein oben stabil, Senden-Ay kassierte nach Niederlagen gegen Burlafingen und Ehingen die nächste klare Pleite.

Die TSG Ehingen hat bei SW Donau einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg gefeiert und sich in der unteren Tabellenhälfte etwas Luft verschafft. Lukas Ottenbreit brachte SW Donau in der 35. Minute in Führung, doch Dominik Pikneev drehte die Partie mit Toren in der 52. und 67. Minute. Ehingen steht mit 32 Punkten auf Rang zwölf und hat nach dem 3:1 gegen Senden-Ay den zweiten Sieg nacheinander geholt. SW Donau bleibt mit 35 Punkten Zehnter und musste nach dem 4:2 gegen Burlafingen wieder einen Rückschlag hinnehmen.