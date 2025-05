5 Tore + 2 Vorlagen: Kaminski verabschiedet sich mit Gala aus Sodingen

FuPa Spieler der Woche: Julian Kaminski erlebt beim 7:0 Heim-Kantersieg gegen den FC Brünninghausen einen perfekten Tag: Der Stürmer des SV Sodingen erzielt fünf Tore, legt zwei weitere auf – und verabschiedet sich mit Stil aus acht Jahren Vereinsgeschichte. Der Abstieg in die Landesliga, ist für das Schlusslicht, SV Sodingen, leider nicht mehr zu verhindern.

Beim 7:0-Heimsieg seines SV Sodingen gegen den FC Brünninghausen avancierte Julian Kaminski zur überragenden Figur des Spiels. Der 28-jährige Stürmer erzielte nicht nur fünf Tore, sondern bereitete auch zwei weitere Treffer vor – ein Auftritt, der in Erinnerung bleibt. „In der zweiten Halbzeit lief eigentlich fast alles bei mir“, sagt Kaminski. „Ich stand immer genau richtig und habe die Bälle eiskalt verwandelt. Ein perfekter Sonntag für mich.“

Es war ein Schlusspunkt mit Ausrufezeichen – denn nach acht Jahren verlässt Kaminski den SV Sodingen im Sommer in Richtung SV Wanne 11 (Landesliga Staffel 3). Bevor es soweit ist, will er jedoch auf dem Platz weiterhin für Highlights sorgen.

Trotz des bereits feststehenden Abstiegs bleibt die Einstellung in der Mannschaft intakt. „Unser Ziel ist es, weiterhin Spiele zu gewinnen und die anderen Mannschaften ein bisschen zu ärgern“, so Kaminski. „Außerdem wollen wir uns vernünftig aus der Westfalenliga verabschieden.“ Für die verbleibenden Partien hat er sich vorgenommen, seine Torquote weiter auszubauen.

Der SV Sodingen ist für Kaminski weit mehr als nur ein Verein gewesen. „Sodingen wird immer ein Teil meiner Fußballer-Laufbahn sein“, betont er. „Ich danke dem Verein für die Zeit, die ich dort erleben durfte. Es sind echte Freundschaften entstanden.“ Dass ein Wiedersehen mit seinem alten Klub in der Landesliga möglich ist, sieht er sportlich – mit einem Augenzwinkern: „Auf das Spiel freue ich mich. Aber eins ist klar: Das möchte ich mit Wanne 11 gewinnen.“



Vorfreude auf Wanne – „Will wieder treffen und vorbereiten“

Beim SV Wanne 11 soll Kaminski ab der kommenden Saison die Lücke des scheidenden Torjägers Ali Al Hussein füllen. Mit seinen sieben Scorerpunkten in einem Spiel unterstreicht Kaminski eindrucksvoll, dass er dafür bereit ist. Auch die sportliche Leitung in Wanne ist überzeugt: Kaminski bringe Tempo, Technik und ein starkes Gespür für den Abschluss mit – „im besten Fußballalter“.

Kaminski selbst bleibt zurückhaltend: „Ich will erstmal bei Wanne ankommen, die Mannschaft kennenlernen und mich gut einfügen. Dann gehen wir gemeinsam in die Vorbereitung.“ Persönlich bleibt sein Anspruch hoch: „Ich will Tore vorbereiten – und natürlich auch selbst wieder treffen.“