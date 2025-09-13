 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Nur Augen für den Ball? Dann seid ihr hier richtig!
Nur Augen für den Ball? Dann seid ihr hier richtig! – Foto: Andreas Bornewasser

5. Spieltag! Alle Spiele, Ergebnisse, Ticker - aber auch Ausfälle

Durch die heftigen Regelfälle der Woche finden nicht alle Spiele am Wochenende statt. FuPa Niederrhein klärt euch auf - so läuft der 5. Spieltag!

Verlinkte Inhalte

Kreisliga C3 GV/NE
Kreisliga B Moers
KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE

Der 5. Spieltag am Niederrhein! FuPa ist wieder eure Anlaufstelle für alle Spiele, Ergebnisse, Ticker - und Ausfälle! Durch die starken Regenfälle der Woche finden nicht alle Spiele statt.

>>> Ausfallticker FuPa Niederrhein für September 2025

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Eine Auswahl von Spielen am 14. September 2025

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:00

Heute, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:00

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
15:30live

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:15

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:30

Heute, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:15live

Heute, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
14:00

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Aufrufe: 013.9.2025, 22:45 Uhr
André NückelAutor