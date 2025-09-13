5. Spieltag! Alle Spiele, Ergebnisse, Ticker - aber auch Ausfälle

Der 5. Spieltag am Niederrhein! FuPa ist wieder eure Anlaufstelle für alle Spiele, Ergebnisse, Ticker - und Ausfälle! Durch die starken Regenfälle der Woche finden nicht alle Spiele statt.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches