5 Spiele ohne Sieg, aber »keine Krise« in Ettmannsdorf

Fünf Spiele, nur zwei magere Punkte: Zuletzt lief es überhaupt nicht mehr rund beim Landesligisten SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Negativer Höhepunkt war die jüngste 1:3-Auswärtspleite bei Aufsteiger und „Kellerkind“ FC Teisbach. In dieser Partie handelten sich zu allem Überfluss mit Maxi Bauer und Cesar Sodji gleich zwei Schwandorfer Spieler eine Rote Karte ein. Nichtsdestotrotz ist der zweite Tabellenplatz weiterhin in Sichtweite. Chefcoach Christian Most nennt vor dem Heimspiel gegen den FC Dingolfing (Samstag, 15 Uhr) die Gründe für die aktuelle Ergebnismisere.
Das Wort „Krise“ möchte Most nicht in den Mund nehmen: „Wenn man aktuell vier Punkte hinter Platz 2 liegt und zudem der Aufstieg nicht das ausgegebene Ziel des Vereins ist, dann wäre es wohl überzogen von einer „Krise“ zu sprechen. Klar ist aber auch, dass die Punktausbeute aus den letzten fünf Spielen uns alle nicht glücklich macht. Bereits in der letzten Woche habe ich gesagt: Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Das ist Fakt und die Ergebnisse haben nun mal in den letzten fünf Spielen nicht gepasst. Da wollen und müssen wir auch nichts schönreden. Deshalb arbeiten wir im Trainerteam akribisch an der Vor-und Nachbereitung von jedem einzelnen Spiel.“
Bei entsprechender Aufarbeitung würden drei Faktoren immer wieder deutlich sichtbar werden: „Wir bekommen zu einfache und zu viele Gegentore. Auf der anderen Seite lassen wir aber auch zu viele Chancen liegen. Hier fehlt uns ganz klar die Effizienz, um bei vielen Spielen früher den Deckel drauf zu machen. Neben diesen beiden Tatsachen fehlt uns aktuell auch einfach das zum Fußball dazugehörige Spielglück. Gerade dieses Spielglück wollen wir uns durch harte und intensive Trainingsarbeit wieder erarbeiten“, skizziert Most, dem in den Einheiten wegen Polizei- oder Schichtdienst, Blessuren etc. zumeist nie die komplette Mannschaft zur Verfügung steht. „Das ist natürlich nicht optimal, aber im Amateurbereich auch irgendwo ganz normal.“
Mit Blick auf die kommenden Wochen ist der Ettmannsdorfer Übungsleiter trotz allem hoffnungsfroh gestimmt. Das Motto: „Wir wollen fokussiert und intensiv weiter arbeiten, damit sich die passenden Ergebnisse wieder einstellen und auch das Selbstvertrauen jedes einzelnen Spielers wieder zunimmt. Verein, Mannschaft und das Trainerteam wollen alle gemeinsam wieder zurück in die Erfolgsspur und raus aus dieser Ergebnisdelle.“ Hierbei möchte Most einen großen Dank an den ganzen Verein mit dem sportlichen Leiter Mario Albert aussprechen. „Erst in dieser Woche hat er mir nochmal den Rücken gestärkt und mir das Vertrauen ausgesprochen.“