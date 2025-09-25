Wollen ihre Mannschaft wieder in die Erfolgsspur führen: Übungsleiter Christian Most (links) und „Co“ Florian Tausendpfund. – Foto: Redaktion Schwandorf

5 Spiele ohne Sieg, aber »keine Krise« in Ettmannsdorf Die Mannschaft von Trainer Christian Most arbeitet hart daran, die aktuelle Talsohle hinter sich zu lassen Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Ettmannsdorf

Fünf Spiele, nur zwei magere Punkte: Zuletzt lief es überhaupt nicht mehr rund beim Landesligisten SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Negativer Höhepunkt war die jüngste 1:3-Auswärtspleite bei Aufsteiger und „Kellerkind“ FC Teisbach. In dieser Partie handelten sich zu allem Überfluss mit Maxi Bauer und Cesar Sodji gleich zwei Schwandorfer Spieler eine Rote Karte ein. Nichtsdestotrotz ist der zweite Tabellenplatz weiterhin in Sichtweite. Chefcoach Christian Most nennt vor dem Heimspiel gegen den FC Dingolfing (Samstag, 15 Uhr) die Gründe für die aktuelle Ergebnismisere.

Das Wort „Krise“ möchte Most nicht in den Mund nehmen: „Wenn man aktuell vier Punkte hinter Platz 2 liegt und zudem der Aufstieg nicht das ausgegebene Ziel des Vereins ist, dann wäre es wohl überzogen von einer „Krise“ zu sprechen. Klar ist aber auch, dass die Punktausbeute aus den letzten fünf Spielen uns alle nicht glücklich macht. Bereits in der letzten Woche habe ich gesagt: Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Das ist Fakt und die Ergebnisse haben nun mal in den letzten fünf Spielen nicht gepasst. Da wollen und müssen wir auch nichts schönreden. Deshalb arbeiten wir im Trainerteam akribisch an der Vor-und Nachbereitung von jedem einzelnen Spiel.“



Bei entsprechender Aufarbeitung würden drei Faktoren immer wieder deutlich sichtbar werden: „Wir bekommen zu einfache und zu viele Gegentore. Auf der anderen Seite lassen wir aber auch zu viele Chancen liegen. Hier fehlt uns ganz klar die Effizienz, um bei vielen Spielen früher den Deckel drauf zu machen. Neben diesen beiden Tatsachen fehlt uns aktuell auch einfach das zum Fußball dazugehörige Spielglück. Gerade dieses Spielglück wollen wir uns durch harte und intensive Trainingsarbeit wieder erarbeiten“, skizziert Most, dem in den Einheiten wegen Polizei- oder Schichtdienst, Blessuren etc. zumeist nie die komplette Mannschaft zur Verfügung steht. „Das ist natürlich nicht optimal, aber im Amateurbereich auch irgendwo ganz normal.“



Mit Blick auf die kommenden Wochen ist der Ettmannsdorfer Übungsleiter trotz allem hoffnungsfroh gestimmt. Das Motto: „Wir wollen fokussiert und intensiv weiter arbeiten, damit sich die passenden Ergebnisse wieder einstellen und auch das Selbstvertrauen jedes einzelnen Spielers wieder zunimmt. Verein, Mannschaft und das Trainerteam wollen alle gemeinsam wieder zurück in die Erfolgsspur und raus aus dieser Ergebnisdelle.“ Hierbei möchte Most einen großen Dank an den ganzen Verein mit dem sportlichen Leiter Mario Albert aussprechen. „Erst in dieser Woche hat er mir nochmal den Rücken gestärkt und mir das Vertrauen ausgesprochen.“









Nach der schmerzhaften Auswärtsniederlage in Teisbach kommt am Samstag der Rangelfte FC Dingolfing ans Naab-Ufer. „Individuelle Fehler wie bei den Gegentoren in Teisbach passieren uns derzeit immer wieder. Das müssen wir schleunigst abstellen, wenn wir im Heimspiel gegen den FC Dingolfing erfolgreich sein wollen. Es wird kein einfaches Spiel. Auch Dingolfing hat derzeit immer wieder Höhen und Tiefen. Aus diesem Grund erwarte ich einen hochmotivierten Gegner, der uns in allen Mannschaftsteilen sehr fordern wird“, blickt Christian Most auf die Aufgabe.



Die Spielvorbereitung gestaltet sich nicht optimal beim SVSE, da Spieler aus verschiedensten Gründen im Trainingsbetrieb fehlten. Kevin Grünauer und Jeremy Schmidt konnten diese Woche aus beruflichen Gründen überhaupt nicht mittrainieren. Aus diesem Grund gibt es das ein oder andere Fragezeichen für den Kader gegen Dingolfing. Maxi Bauer und Ceasar Sodji sind rotgesperrt und deshalb sicher keine Option. Überdies plagt sich Torjäger Thomas Stowasser (sieben Saisontore) seit längerer Zeit mit Achillessehnenproblemen herum. „Für diesen Samstag ist es ganz gut, dass die zweite Mannschaft nicht zeitgleich spielt. Dadurch hoffen wir, mit voller Kaderstärke die drei Punkte in Ettmannsdorf behalten zu können“, gibt sich Most kämpferisch.