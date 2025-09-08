5 Spiele - 5 Siege: Diesen sechs Mannschaften ist dies gelungen!

Diese acht Mannschaften gingen in der noch jungen Spielzeit 2025/26 bislang immer als Sieger vom Platz, zwei davon haben erst vier Ligaspiele absolviert.
Mannschaft | Liga | Bilanz | Tore
SC Münster 08 | Bezirksliga 12 | Bilanz 5-0-0 | Tore 23:2
TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7 | Bilanz 5-0-0 | Tore 18:3
SG Massen | Bezirksliga 8 | Bilanz 5-0-0 | Tore 19:6
Germania Salchendorf | Landesliga 2 | Bilanz 5-0-0 | Tore 13:3
TuS Freckenhorst | Bezirksliga 7 | Bilanz 5-0-0 | Tore 13:4
SV Westrich | Bezirksliga 10 | Bilanz 5-0-0 | Tore 12:3
SG Serkenrode/Fretter | Bezirksliga 4 | 4-0-0 | Tore 16:5 (hatte einmal spielfrei)
SF Merfeld | Bezirksliga 11 | Bilanz 4-0-0 | Tore 14:3 (hatte einmal spielfrei)