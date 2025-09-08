 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Die SG Massen (in Grün) wird ihrem Favoritenstatus in der Bezirksliga 8 bislang gerecht. – Foto: Matthias Keil

5 Spiele - 5 Siege: Diesen sechs Mannschaften ist dies gelungen!

FuPa Westfalen blickt auf den überkreislichen Fußball.

Diese acht Mannschaften gingen in der noch jungen Spielzeit 2025/26 bislang immer als Sieger vom Platz, zwei davon haben erst vier Ligaspiele absolviert.

Mannschaft | Liga | Bilanz | Tore

SC Münster 08 | Bezirksliga 12 | Bilanz 5-0-0 | Tore 23:2

TuS SG Oestinghausen | Bezirksliga 7 | Bilanz 5-0-0 | Tore 18:3

SG Massen | Bezirksliga 8 | Bilanz 5-0-0 | Tore 19:6

Germania Salchendorf | Landesliga 2 | Bilanz 5-0-0 | Tore 13:3

TuS Freckenhorst | Bezirksliga 7 | Bilanz 5-0-0 | Tore 13:4

SV Westrich | Bezirksliga 10 | Bilanz 5-0-0 | Tore 12:3

SG Serkenrode/Fretter | Bezirksliga 4 | 4-0-0 | Tore 16:5 (hatte einmal spielfrei)

SF Merfeld | Bezirksliga 11 | Bilanz 4-0-0 | Tore 14:3 (hatte einmal spielfrei)

