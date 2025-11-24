5. Sieg in Serie für Trudering!

Nachdem ja bereits das 1. Rückrundenspiel absolviert wurde, fand am 14. Spieltag das letzte Spiel der Hinrunde gegen den FC Anzing-Parsdorf statt. Die Gäste stehen derzeit auf dem vorletzten Platz und reisten mit fünf Niederlagen in Folge zur Feldbergstraße, was unsere Löwen zum klaren Favoriten machte. Trotzdem war Vorsicht geboten, denn Anzing-Parsdorf hatte bereits Phönix München Punkte abgenommen und bewiesen, dass sie jedem Gegner Schwierigkeiten bereiten können. Unsere Trainer Hachtel/Müllmaier veränderten die Startelf auf 3 Positionen. Für den erkrankten Müllmaier startet Nico Grabl, für unseren Verletzten Capo Garhammer kam Florian Lengauer zu seinem Startelf-Comeback und für den abwesenden Modrian kam Dominik Boss zurück ins Team.

Trudering übernahm von Beginn an das Kommando und suchte nach Lücken gegen tiefstehende Gäste. Bereits in der 9. Spielminute war es ein starker Ballgewinn von Florian Lengauer auf Höhe der Mittellinie und ein punktgenauer Pass in den Lauf von Patrick Koller, der gewohnt abgezockt im 1 gegen 1 mit dem Torhüter zur frühen Führung traf. Anzing-Parsdorf versuchte nach Ballgewinn schnell umzuschalten und kam so zu dem ein oder anderen Standard, welche auch zu 2-3 sehr guten Gelegenheiten führten. Unsere Löwen hatten aber weiter sehr viel Ballbesitz und kamen auch zu einigen Chancen das Ergebnis weiter zu erhöhen, doch leider fehlte etwas die Genauigkeit und es blieb bis zur Halbzeit bei der knappen Führung.

Unverändert starteten beide Teams in den 2. Durchgang und die Gäste hatten sich viel vorgenommen. Mit langen Bällen auf ihre Außen kamen sie direkt gefährlich vor das Tor, was in Minute 49 zum Ausgleich führen sollte. Der durchgebrochene Außenstürmer fand im Rückraum seinen Mitspieler welcher den Ball nicht sauber traf und so das Spielgerät eher zufällig zu Helmich hoppelte, welcher aus kurzer Distanz treffen konnte. Das war dann auch der Auftakt zu wilden aber für die Zuschauer auch spannenden ersten 20.Minuten des 2. Durchgangs. Denn Trudering schüttelte sich kurz und traf nur eine Minute später zur erneuten Führung. Ein langer Ball konnte von Dominik Boss per Kopf auf Patrick Koller verlängert werden, dieser machte den Ball stark fest, drehte sich um seinen Verteidiger und schloss mit Links trocken und unhaltbar für den Gästekeeper ab, 2:1. Und damit nicht genug... Weitere 3 Minuten später war es eine Flanke der Löwen welche der Gäste Torwart etwas zögerlich weg boxen wollte, aber nur den Kopf des höher springenden Kapseckers traf. Patrick Koller verwandelte den Foulelfmeter und traf mit seinem 3. Treffer zur 3:1 Führung. Doch die Gäste dachten sich wohl " was die Truderinger können, können wir auch" und verkürzten wiederum nur 1 Minute später auf 3:2. Erneut war es ein Ball auf Außen der Anzing-Parsdorf bis zur Grundlinie brachte, die Hereingabe fand Torjäger Rauch welcher im 1. Versuch noch an Torwart Pflugbeil scheiterte, der Nachschuss war aber dann nicht mehr zu halten. 4 Tore in gerade einmal 10 Minuten der 2. Halbzeit waren aber noch nicht alles was die knapp 80 Zuschauer in der Feldbergarena sehen sollten. In der 62. Minute war es dann erneut Patrick Koller der aufdrehen und den in die Tiefe starteten Moritz Podelska finden konnte. "Mo" blieb passend zu den Temperaturen, eiskalt und traf zum 4:2. In Minute 65 konnte man dann die vermeintliche Vorentscheidung erzielen. Diesmal war Moritz Podleska der Vorlagengeber und fand Dominik Boss, der mit einem gefühlvollen Heber zum 5:2 traf. Unsere Trainer nutzten die komfortable Führung um nochmal neue Kräfte zu bringen. Es kamen Wimmer, Kratzel und Bründl für Janelsith, Podleska und Grabl. Die Gäste aus Anzing-Parsdorf agierten nun etwas offensiver und wollte nochmal ins Spiel zurück finden, was in der 73. Minute auch gelingen sollte. Erneut konnte man den Außenstürmer nicht am durchbrechen hindern und seine Hereingabe fand erneut Rauch der zum 5:3 treffen konnte. Die restliche Spielzeit konnte man den Gast aber weitestgehend vom eigenen 16er Fern halten und kurz vor Ende dann auch die endgültige Entscheidung erzielen. Die beiden eingewechselten Bornkessel und Perzlmaier konnten in der 88. Minute von Fabian Wimmer alleine und sehr Abseitsverdächtig auf die Reise geschickt werden und Bastian Bornkessel stellte auf den 6:3 Endstand.

Eine 2. Halbzeit mit 8 Toren, was gerade Defensiv unseren Trainern nicht unbedingt gefallen durfte aber auf Grund der Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor zu den nächsten 3 Punkten führte. Nächste Woche kommt es dann zum letzten Spieltag vor der Winterpause im Auswärtsspiel, bereits am Samstag um 17Uhr in Steinhöring, gegen welche man noch eine kleine Rechnung offen hat.

Coach Hachtel: "Hochverdienter Sieg für uns. In Halbzeit 1 müssen wir eigentlich höher führen und kommen dann maximal schlecht aus der Kabine. Aber nach Rückschlägen kommt diese Mannschaft jedes Mal sensationell zurück und kann die Spiele für sich entscheiden. Klar haben wir heute Hinten etwas viel zugelassen, aber das zeigt auch das Anzing-Parsdorf Qualität hat die wir heute nicht immer in den Griff bekommen haben. Nächste Woche wollen wir die Revanche gegen Steinhöring um unsere überragende Hinrunde zu krönen."