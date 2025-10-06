5. Sieg in Folge für Trudering!

Heimspieltag in der Feldbergarena und unsere Löwen wollten den 5. Sieg in Folge und weiter an der Tabellenspitze bleiben. Zu Gast war der SV Helios Daglfing welche auf Platz 5 standen und den Anschluss zur Spitzengruppe nicht verlieren wollten. Unsere Trainer Hachtel/Müllmaier veränderten die Startelf nur auf einer Position, für Fabian Wimmer begann Rückkehrer Dominik Boss.

Bei ständig wechselten Wetterbedingungen taten sich die Truderinger schwer ins Spiel zu kommen und Daglfing war zu Beginn das bessere Spiel. Mehr Zweikämpfe und 2. Bälle landeten bei den Gästen welche dadurch zu ersten Torgelegenheiten kamen, aber unsere Abwehr um Abwehrchef Benedikt Jakob verteidigte wie die letzten Wochen stark und falls wirklich einmal etwas auf das Truderinger Tor kam war Florian Pflugbeil zur Stelle. Unsere Jungs brauchten knapp 30Minuten bis sie zu ersten guten Gelegenheiten kamen und sollten sich dann auch belohnen. Nach starker Vorarbeit und punktgenauer Flanke von Moritz Podleska, drückte Dominik Boss den Ball über die Linie, allerdings entschied der Schiedsrichter fälschlicherweise auf Abseits und es ging mit 0:0 in die Pause.

Trotzdem waren von nun an die Truderinger das tonangebende Team und erspielten sich auch nach dem Seitenwechsel gute Gelegenheiten. Es dauerte dann bis zur 55. Minute als Michael Kapeller sein Herz in die Hand nahm und einen Freistoss aus halbrechter Position, direkt aufs Tor schoss. Der Daglfinger Keeper war überrascht und konnte dem Ball nur noch hinterher schauen wie dieser im Kreuzeck einschlug, 1:0. Hachtel brachte im Anschluss Fabian Wimmer und Manuel Modrian, für Perzlmaier und Boss was sich direkt auszahlen sollte. In der 67. Spielminute war es ein Ballgewinn durch Kapsecker welcher Wimmer nach Vorne trieb. Sein perfekt getimtes Zuspiel fand Modrian der vor dem Torwart cool blieb und auf 2:0 erhöhte. Im Anschluss versuchte der Gast aus Daglfing nochmal das Spiel zu drehen, bissen sich aber an der Verteidung der Truderinger die Zähne aus. Die Löwen blieben nach Ballgewinn immer wieder gefährlich, konnten aber ebenfalls kein Tor mehr erzielen und so blieb es beim 2:0 für Trudering und den damit 5. Sieg in Folge. Weiter geht es nächste Woche zum nächsten Heimspieltag, zu Gast ist der TSV Steinhöring. Anpfiff ist 13:15Uhr!

Coach Hachtel: "Schwieriges Spiel gegen einen guten Gegner. Gerade in Halbzeit 1 haben wir zuviele Zweikämpfe verloren und waren im eigenen Ballbesitz zu unsauber, so das wir nie wirklich in unser Spiel gefunden haben. Wir können uns aber aktuell auf unser Defensivverhalten verlassen und verteidigen überragend. In der 2. Halbzeit waren wir dann deutlich besser im Spiel und können von der Bank stark nachlegen, deswegen haben wir verdient gewonnen."