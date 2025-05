5. Sieg in Folge für den SV Raitersaich

Die folgenden Minuten plätschert das Spiel so vor sich hin ohne nennenswerte Aktionen.

In der 23. Minute chippt Tim Sträßner für den SVR den Ball schön hinter die Kette, Ott macht noch einen Haken. Der erste Schuss wird noch von einem Verteidiger abgewehrt. Den zweiten Versuch konnte selbiger Verteidiger zur Ecke klären. Diese war aber dann harmlos.

In der 28. Minute flankt Hofecker von der rechten Seite zu hoch und konnte somit niemanden in der Mitte finden. Noch nicht der erste Torschuss für die Heimelf.

Nach 32. Minuten die nächste Chance für die Gäste.

F. Schütz wird in den 16er geschickt. Der geblockte Querpass wird noch verteidigt. Die daurauffolgende flache Hereingabe von Wache konnte Zimmermann nicht mehr entscheidend verwerten und der Keeper Kunder sicher halten.

Die Heimelf in Person Lechler kann sich im Mittelfeld oft gut behaupten, schafft es aber nicht immer seine Vordermänner gut in Szene zu setzen.

Die Gäste lassen in den ersten 40 Minuten den Ball gut laufen und bestimmen in viele Phasen das Spielgeschehen.

In der 42. Minute der nächste Torschussversuch der Gäste, wieder Schlosser, diesmal knapp links vorbei.

In der letzten Minute der ersten Hälfte spielen die Gäste einen Konter gut zu Ende. F. Schütz erobert einen Freistoßschuss in der eigenen Hälfte, spielt quer zu Zimmermann, der Ott tief schickt.

Der verwandelt souverän aus 16 Meter mit links ins rechte Eck. 0:1!

In der 47. Minute, schafft es L. Graf nach einer Ecke nicht den Ball aus fünf Meter runter zu drücken. Ball geht knapp über die Latte. Nicht das 0:2.

Erst in der 58. Minute schaffen es die Hausherren sich mal in der Hälfte der Gäste festzuspielen. Ein aus 25 Meter ausgeführter Freistoß wird zur Ecke geklärt. Und dann folgt Effektivität in Form von eines Distanzschusses durch Görgler. Aus knapp 18m nimmt er mit dem linken Fuß Maß, der Ball rutscht ihm leicht über den Spann, was ihm genug drall gibt, um im Winkel einzuschlagen. 1:1!

Erster Schuss der Heimelf.

Ott verpasst nach einer Ecke knapp den Flugkopfball zur erneuten Führung der Gäste in der 60. Minute.

Mehrere kleine Fouls jetzt, das Spiel nimmt Fahrt auf.

In der 67. Minute steckt Wache auf Zimmermann durch. Der scheitert an Kunder. Glück für die Heimelf.

Folgende Ecke schafft D'Alessandro den Kopfball aus 5 Meter nicht über die Linie zu drücken.

Ein weitere Torschuss der Gäste in der 73. Minute, diesmal Reichel, verfehlt knapp aus 25 Metern.

Dann schaffen es die Gäste wieder mal nach vorne. In der 78. Minute geht Ott links außen Richtung Grundlinie, lässt zwei Verteidiger der Heimelf stehn und legt golden auf Zimmermann ab. Der netzt zum 1:2 verdient ein!

Und jetzt wollen die Gäste den Sack zumachen. Schlosser schickt Zimmermann tief. Der will für F. Schütz den Ball nochmal quer legen. Dieser verpasst knapp.

Fast im Gegenzug, die Heimelf mit Frickinger, der Tief geschickt wird. Der Querpass wird abgewehrt und der Nachschuss geht drüber.

Dann eine unglückliche Aktion durch L. Graf bei den Gästen. Der am eignene 16er Lechler legt. Gelb-Rot!

Der Freistoß geht weit drüber.

Dann 89. Minute, Ott tankt sich auf rechts durch. Flankt scharf in die Mitte und findet am zweiten Pfosten den frisch eingewechselten T. Graf, der zum 1:3 problemlos einschiebt.

Die letzten Minuten konnten die Gäste noch gut verteidigen und somit den 5. Sieg in Folge einholen.

Durchwegs eine solide Leistung der Gäste und ein verdienter Auswärtssieg.