– Foto: Malte Wöhrmann

5. Sieg in Folge für den SC Lüstringen Bezirksliga-Absteiger meldet sich eindrucksvoll zurück Verlinkte Inhalte KL Osnabrück St. B SF Schledeh. Lüstringen

Nach einem desaströsen Jahr - mit nur einem einzigen errungenen Punkt in der gesamten Spielzeit und dem sich daraus ergebenen Abstieg aus der Bezirksliga - meldet sich der SC Lüstringen beeindruckend und völlig unerwartet zurück. Die neue Mannschaft von Trainer Can Özalp feierte nach zwei Auftaktniederlagen am Freitagabend beim SF Schledehausen den fünften Sieg in Folge und kletterte hinter RW Sutthausen - bei einem Spiel weniger - auf den dritten Tabellenplatz.

Kevin Schmidt brachte den SC Lüstringen mit seinem bereits neunten Saisontor kurz nach Spielbeginn in Führung. Fast mit dem Halbzeitpfiff baute Süleymann Saglam die Führung der Gäste auf 2:0 aus. Dem Schledehauser Torjäger Rouven Matthew gelang mit einem Doppelschlag innerhalb von vier Minuten mit seinen fünften und sechsten Saisontor der 2:2-Ausgleich. Aber die Gäste gaben sich mit dem Ergebnis nicht zufrieden und erzielten durch den erst kurz zuvor eingewechselten Abedlgader Elzawas in der 70. Spielminute den insgesamt verdienten Siegtreffer zum 3:2-Endstand.

Abedlgader Elzawas erzielt den Siegtreffer für den SC Lüstringen – Foto: Fupa

"Es war das erwartete heiße Flutlichtspiel in Schledehausen. Wir sind auf einen sehr herausfordernden Gegner getroffen. Trotzdem haben wir eine unglaublich gute erste Halbzeit gespielt. Die Art und Weise, wie wir Fußball interpretieren, war klar erkennbar und wir konnten unsere Spielidee konsequent auf den Platz bringen. Nach der Pause hat Schledehausen mit dem Trainerteam gute Antworten gefunden und uns vor neue Aufgaben gestellt. Umso schöner war es zu sehen, dass alle eingewechselten Spieler sofort da waren und entscheidend dazu beigetragen haben, das Spiel wieder in unsere Richtung zu lenken. Genauso gilt es zu betonen, dass auch die Jungs aus der Startelf ein wirklich respektables Spiel gemacht haben.