5. Sieg in Folge: Eidertal gewinnt Derby 2:0 in Kronshagen

Pech für Erdogan Cumur (li., TSV Kronshagen), der nur den Pfosten traf. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die SpVg Eidertal Molfsee bleibt das Team der Stunde in der Landesliga Schleswig. Im Derby beim TSV Kronshagen setzte sich die Mannschaft mit 2:0 durch und feierte damit den vierten Sieg im vierten Spiel nach der Winterpause. Während Eidertal weiter Richtung Aufstiegsplätze schielt, muss Kronshagen im Abstiegskampf einen Rückschlag hinnehmen.

Die Gäste übernahmen früh die Kontrolle und präsentierten sich reifer, strukturierter und zielstrebiger im Spiel nach vorne. Kronshagen hingegen tat sich schwer, klare Offensivaktionen zu kreieren und blieb über weite Strecken der ersten Halbzeit ungefährlich.

Louis Schütt (re., SpVg Eidertal Molfsee). – Foto: Ismail Yesilyurt

Die verdiente Führung fiel nach einer Standardsituation: Louis Schütt traf in der 18. Minute nach einem Eckball zum 0:1. Kronshagen kam erst kurz vor der Pause zu einer ersten nennenswerten Chance, ließ diese jedoch ungenutzt.

Kronshagen kommt zurück – verpasst aber den Ausgleich Nach dem Seitenwechsel bot sich Eidertal zunächst die große Chance, früh für die Entscheidung zu sorgen, doch eine Rettungsaktion auf der Linie verhinderte das 0:2. In der Folge übernahm Kronshagen mehr Initiative und hatte seine beste Phase im Spiel.



Dabei kam die Heimelf gleich mehrfach gefährlich vors Tor: Zunächst scheiterte Roman Reikat im Eins-gegen-eins am stark reagierenden Schlussmann, wenig später setzte Erdogan Cumur den Ball mit einem platzierten Abschluss an den Pfosten. In dieser Phase lag der Ausgleich in der Luft, doch Kronshagen belohnte sich nicht.



„Wenn wir das 1:1 machen, wird es ein anderes Spiel“, erklärte Trainer Coskun Yamak nach der Partie und verwies damit auf die entscheidenden Minuten nach der Pause. Hasanbegovic-Elf bleibt eiskalt – Ex-Kronshagener trifft zur Entscheidung Während Kronshagen seine Chancen liegen ließ, zeigte sich Eidertal abgeklärt. In der 67. Minute sorgte ausgerechnet ein ehemaliger Kronshagener für die Vorentscheidung: Christian Alberts traf zum 0:2 gegen seinen Ex-Klub.

Innenverteidiger Christian Alberts (li., Eidertal) mit seinem ersten Tor 2025-26. – Foto: Ismail Yesilyurt