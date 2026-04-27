5. Sieg in Folge: Aunkirchen zieht Geduldsspiel in Schalding

Der FC Aunkirchen surft weiter auf der Erfolgswelle und konnte sich auch in Schlading verdient mit 2:0 durchsetzen.
Die Gäste starteten mit viel Rückenwind in die Partie und setzten die Schaldinger früh unter Druck. So entstanden mehrere Ballgewinne tief in der gegnerischen Hälfte, die zu aussichtsreichen Chancen führen. Im Abschluss fehlte dem FCA aber die letzte Präzision. Nach einer tollen Kombination über die linke Seite bekam zudem Weingärtler nicht genügend Druck hinter die Hereingabe von Kitzlinger. Nach gut 20 Minuten war's dann aber soweit: Nach einer Ecke setzte Weingärtler gut nach und stocherte die Kugel zur überfälligen Führung in die Maschen. Von den Hausherren kam offensiv bis dato sehr wenig, Torwart Seiler hatte keine Probleme mit ein paar harmlosen Schüssen aus der zweiten Reihe. Auf der Gegenseite ließ der FCA dagegen wieder zu viele gute Chancen aus - unter anderem traf Bauer aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Somit ging es mit einer verdienten 1:0-Führung in die Kabinen.
Im zweiten Durchgang zunächst das gleiche Bild: Aunkirchen mit viel Ballbesitz und Spielkontrolle, Schlading lauerte auf Konter. In dieser Phase verpasste es der FCA den Sack endgültig zuzubinden und scheiterte mehrfach (Eder, Bauer, Forster, Geiger) am gut aufgelegten FCS-Keeper Duschl. In der Schlussviertelstunde warf Schlading nochmal alles nach vorne und probierte es immer wieder mit Pässen in die Tiefe, die aber immer einen Tick zu weit waren und damit bei Keeper Seiler landeten. Einen wirklich gefährlichen Torabschluss der Hausherren gab es deshalb nicht mehr. Auf der Gegenseite beseitigte dann Scheibel kurz vor Schluss mit dem 2:0 alle Zweifel am Aunkirchener Erfolg.
Ein hochverdienter Sieg für einen überlegenen FCA, der aber aufgrund mangelnder Chancenverwertung bis zum Schluss zittern musste. Nächste Woche geht's weiter mit einem Heimspiel gegen Rotthalmünster.