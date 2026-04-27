5. Sieg in Folge: Aunkirchen zieht Geduldsspiel in Schalding

– Foto: Patrick Loibl

Der FC Aunkirchen surft weiter auf der Erfolgswelle und konnte sich auch in Schlading verdient mit 2:0 durchsetzen.

Die Gäste starteten mit viel Rückenwind in die Partie und setzten die Schaldinger früh unter Druck. So entstanden mehrere Ballgewinne tief in der gegnerischen Hälfte, die zu aussichtsreichen Chancen führen. Im Abschluss fehlte dem FCA aber die letzte Präzision. Nach einer tollen Kombination über die linke Seite bekam zudem Weingärtler nicht genügend Druck hinter die Hereingabe von Kitzlinger. Nach gut 20 Minuten war's dann aber soweit: Nach einer Ecke setzte Weingärtler gut nach und stocherte die Kugel zur überfälligen Führung in die Maschen. Von den Hausherren kam offensiv bis dato sehr wenig, Torwart Seiler hatte keine Probleme mit ein paar harmlosen Schüssen aus der zweiten Reihe. Auf der Gegenseite ließ der FCA dagegen wieder zu viele gute Chancen aus - unter anderem traf Bauer aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Somit ging es mit einer verdienten 1:0-Führung in die Kabinen.