5. Sieg für Grenchen, Dulliken offensiv zu harmlos

Vor dem Spiel stand der FC Grenchen mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze und trotzdem dürfte der Fakt, dass die Grenchner saisonübergreifend 3 der letzten 4 Heimspiele allesamt erst in der 85. Minute oder später gewonnen haben, den Gästen aus Dulliken Mut gegeben haben.
Im Spiel angekommen waren es die Gastgeber, welche in der 9. Minute die erste Chance verzeichneten, doch Schrittwiesers Schuss ging über den Kasten. Nach einer Viertelstunde wurde der Skor eröffnet. Nach der Hereingabe von Conde versenkte Mbemba den Ball im Netz. Allgemein zeigten sich die Grenchner regelmässig vor dem Gästetor und liessen gleichzeitig hinten nichts zu.
Nach 38 Minuten kamen die in schwarz spielenden Gäste zu einem Freistoss. Jesper Noordijk nahm sich der Sache an und überraschte die Grenchner mit einem direkten Versuch. Der Ball flog durch die Mauer und auch Bähler konnte den Ball nicht mehr halten, da sah die FCG-Abwehr alt aus. Nach dem Ausgleich der Gäste schalteten die Uhrenstädter nochmals einem Gang hoch und kamen nach der Flanke von Schrittwieser auf Arda Catak noch vor der Pause zum erneuten Führungstreffer. Danach pfiff der Schiri die Mannschaften mit dem Pausenstand von 2-1 in die Katakomben.
Auch in der 2. Hälfte war das Bild gleich. Grenchen gestaltete weiterhin das Spiel. Ein Aufbaufehler des FC Dulliken wurde in der 48. Minute nicht bestraft.
Auch weitere Chancen durch Mbemba oder Agrin Catak fanden den Weg nicht ins Tor. Erst in der 73. Minute wurde Mbemba nach einem traumhaften Aussenristpass in Aktion gesetzt, diese Chance verwertete der FCG Stürmer eiskalt.
Nur 3 Minuten später wurde Agrin Catak im Strafraum umgerissen und so bekam Mbemba die Chance einen Hattrick zu erzielen und siehe da, er nutze sie. Der Torwart roch die Ecke, doch der Schuss war zu genau geschossen. Nach der 4-1 Vorentscheidung passierte nichts mehr in Grenchen und so gewinnen die Uhrenstädter auch das 5. Spiel während der FC Dulliken noch auf den ersten Auswärtssieg wartet.
