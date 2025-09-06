5. Sieg für Grenchen, Dulliken offensiv zu harmlos

Arda Catak (Grenchen) im Duell mit Jesper Noordijk (Dulliken) – Foto: Nevio Amgwerd

Vor dem Spiel stand der FC Grenchen mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze und trotzdem dürfte der Fakt, dass die Grenchner saisonübergreifend 3 der letzten 4 Heimspiele allesamt erst in der 85. Minute oder später gewonnen haben, den Gästen aus Dulliken Mut gegeben haben.

Im Spiel angekommen waren es die Gastgeber, welche in der 9. Minute die erste Chance verzeichneten, doch Schrittwiesers Schuss ging über den Kasten. Nach einer Viertelstunde wurde der Skor eröffnet. Nach der Hereingabe von Conde versenkte Mbemba den Ball im Netz. Allgemein zeigten sich die Grenchner regelmässig vor dem Gästetor und liessen gleichzeitig hinten nichts zu.