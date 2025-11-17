5. Seevetaler Walking Football Hallen Masters steht bevor Am 23. November treten im Sportzentrum Seevetal acht Teams aus drei Landesverbänden gegeneinander an – Fairplay und Emotionen garantiert.

Am Samstag, 23. November, ab 10 Uhr öffnet das 5. Seevetaler Walking Football Hallen Masters, präsentiert von TOBA Sport + Events, seine Türen. Acht Mannschaften aus drei Landesverbänden treten im Sportzentrum Seevetal gegeneinander an und bieten den Zuschauern einen sportlichen Jahresabschluss mit intensiven Duellen, viel Leidenschaft und gelebtem Fairplay.

Mit dabei sind die Walking REDS I und II vom TuS Fleestedt, die Kaltenkirchener TS, Eintracht Lübeck, der FSV Harburg-Rönneburg, der ASV Bergedorf 85, der SV Hönisch sowie der ESV Lüneburg. Gespielt wird im Liga-Modus nach dem offiziellen DFB-Regelwerk. Für eine klare Linie auf dem Spielfeld sorgen zertifizierte Walking Football-Schiedsrichter.

Abseits des Courts ist ebenfalls viel geboten. Die D-Juniorinnen des TuS Fleestedt kümmern sich um die Verpflegung und bieten Waffeln, Kuchen und weitere Snacks an. Im Anschluss an den sportlichen Teil steigt traditionell die „3. Halbzeit bei Jani“, die längst ausverkauft ist und als stimmungsvoller Abschluss des Turniers gilt.