5 Rückzieher in kurzer Zeit: Quo vadis, Fußball in Niederbayern?

Es ist kein gutes Frühjahr für den Fußball an der Basis in Niederbayern. In dieser Woche erreichte die FuPa-Redaktion die Nachricht, dass sich auch der SV Falkenfels mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb der A-Klasse Straubing zurückzieht. Binnen weniger Wochen ist das nun schon der fünfte (!) "Umfaller". Zuvor hatten bereits der SV Beutelsbach und der SV Schöllnach II ihren Rückzug erklärt. Die Plattlinger Kickers meldeten gar die erste als auch die zweite Mannschaft ab. Bedauerliche Einzelfälle? Wohl eher nicht. Vor allem kleine Dorfvereine von Landshut bis Passau kämpfen ums sportliche Überleben. Woche für Woche die gleiche bange Frage: Kriegen wir überhaupt eine Mannschaft zusammen? Es scheint sich was zusammenzubrauen über Fußball-Niederbayern.

Eigentlich grotesk, denn der unterklassige Amateurfußball scheint so attraktiv wie lange nicht mehr zu sein. Ein paar Beispiele vom vergangenen Wochenende: 400 Zuschauer beim Kreisklasse Deggendorf-Derby zwischen dem SV Bernried und dem FC Niederwinkling, 400 Zuschauer beim Spitzenspiel der Kreisklasse Pocking zwischen der DJK-SV Dorfbach und dem FC Egglham. 350 Zuschauer in der Kreisklasse Passau bei der Begegnung zwischen dem SV Neukirchen v.W. und der SG Preming. Selbst in den A-Klassen sind derzeit Partien mit 200 Besuchern oder mehr eher die Regel, als die Ausnahme.



Wie sieht der BFV die Entwicklung? Andreas Kriegner, Kreisspielleiter Ost und mit 28 Jahren ein Vertreter der jüngeren Generation, kann keine besorgniserregende Entwicklung erkennen: "Ich glaube schon, dass das Einzelfälle sind. Pro Saison haben wir immer zwischen vier und zehn Mannschaften, die sich aus dem Spielbetrieb zurückziehen. Allerdings muss man schon auch konstatieren: Die Spieler werden nicht mehr, sondern eher weniger. Das Freizeitverhalten hat sich einfach geändert. Viele wollen sich einfach nicht mehr festlegen, Wochenende für Wochenende auf dem Fußballplatz zu stehen."



Auch Herbert Hasak, Kreisspielleiter im Westen, bereitet die Entwicklung keine schlaflosen Nächte: "Ich bin der Meinung, das hält sich im Rahmen. Im Gegenteil: Ich bin eigentlich überrascht, dass es nach der Kreisreform vor zehn Jahren nicht mehr Rückzieher gegeben hat. Wir verzeichnen pro Jahr zwei oder drei Teams, die sich vom laufenden Spielbetrieb abmelden. Das ist sehr überschaubar. Ich kann keine Krise des Amateurfußballs sehen." Hasak führt auch positive Beispiele an: "Wir haben auch Vereine, die sich wieder zurückmelden, wie zum Beispiel bei uns die SpVgg Schmatzhausen oder die DJK-SV Furth, die nun zumindest wieder am Reserve-Spielbetrieb teilnehmen."

Freilich weiß auch der erfahrene Funktionär: Genau wie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ändert sich auch der Fußball ständig und muss mit der Zeit gehen. Anders noch wie vielleicht in den 1980er oder 1990er Jahren, ist der Fußball längst kein Selbstläufer mehr: "Für die jüngere Generation ist Fußball schon noch wichtig, das würde ich schon sagen, und davon bin ich auch überzeugt. Aber Fußball ist eben nicht mehr alles. Sie haben zig Möglichkeiten, ihre Freizeit zu gestalten."



Quo vadis Amateurfußball in Niederbayern? Klar, in erster Linie sind die Vereine gefragt, Lösungen zu finden. Zur Wahrheit gehört auch, dass die Nachwuchsarbeit oft stiefmütterlich behandelt wurde. Das rächt sich nun. Diese Versäumnisse wieder aufzuholen, ist extrem schwierig, kostet sehr viel Kraft und erfordert einen langen Atem. Allerdings ist auch der Verband wahrscheinlich mehr denn je gefordert! Ein einfaches "Weiter so" wird nicht reichen. Der BFV verweist gerne auf Rekorde in Sachen Pass-Neuausstellungen. Sicher, das ist natürlich zunächst lobenswert. An Nachwuchs mangelt es eigentlich nicht. Selbst Dorfvereine haben meist kaum Probleme, Mannschaften bei den jüngsten Jahrgängen wie F- und E-Jugend zu stellen. Auf die drängendste Frage gibt‘s aber nach wie vor zu wenige Antworten: Warum kommt nur noch ein Bruchteil der Spieler, die einst das Fußballspielen angefangen haben, auch oben im Seniorenbereich an?