5. Platz bei den Ü40-Futsal-Regionalmeisterschaften

– Foto: VFB Oberweimar

Für eine ersten Eindruck von diesem besonderen Event zitieren wir aus dem VfB-Liveticker (Michael Wenk):

Unsere Edlen Herren sind am Samstag zu den NOFV-Hallenmeisterschaften Ü40 als Thüringer Landesmeister gereist. Am Ende landete der VfB Oberweimar auf dem 5. Platz in einen hochklassigen Ü40-Turnier. Wer schnell die Anzahl der Bundesländer des Nordostdeutschen Fußballverbandes durchzählt, kann die Tabellenkonstellation einordnen.

Erstes Turnierspiel direkt gg Energie Cottbus. 7 min bei 0:0 gehalten. Dann wurden sie zu gut und die Spielzeit mit 15min plus letzte netto zu lang. Mit einem fein herausgespielten Tor holen wir uns das erste große Erlebnis, unterliegen aber am Ende 1:7

BSV Halle Ammendorf 1910 e.V. - VfB Oberweimar 6:2 2:6 vs Halle Ammendorf.

Das Niveau ist schon recht ok hier…

SV Tanne Thalheim - VfB Oberweimar 2:3 Wir führen nach grandiosem Fight 2:0, kriegen es aber nicht über die Zeit und unterliegen nach zwei Gegentoren in der letzen Minute 2:3. Richtig schade, aber am Ende waren alle Oberschenkel sauer.

SV Empor Schenkenberg - VfB Oberweimar 1:1

Im letzten Turnierspiel ein ärgerliches 1:1 gegen Schenkenberg aus Brandenburg. Zahlreiche Chancen liegen lassen. Daher am Ende Platz 5, aber: Wie bei der HKM sechs Tore erzielt. Das ist auf diesem Niveau mindestens erwähnenswert und…

Wir bringen einen Titel nach Hause. Der @~Herr Bachstein wurde vollkommen zurecht zum besten Spieler des Turniers gewählt. Das wird schmecken Für unsere Edlen Herren ist der Gewinn der Ü40-Hallenlandesmeisterschaften und die Teilnahme an den Ü40-Futsal-Regionalmeisterschaften ein toller Erfolg, den man gar nicht hoch genug bewerten kann.