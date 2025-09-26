5 nicht spielberechtigte Akteure! Landsburg II siegt am grünen Tisch

Das Kreisliga-B2-Spiel zwischen der SG Landsburg II und der SG Niedergrenzebach/Ascherode II ist nachträglich mit 3:0 für Landsburg II gewertet worden. Die Partie hatte am 14. September stattgefunden und war sportlich mit einem 3:2-Auswärtssieg für Niedergrenzebach/Ascherode II zu Ende gegangen.

Wie nun bekannt wurde, setzte Niedergrenzebach/Ascherode II fünf Spieler ein, die nicht spielberechtigt waren. Dieser Verstoß gegen die Regularien führte zur sportgerichtlichen Korrektur des Ergebnisses.

Die SG Landsburg II erhält damit drei Punkte und ein Torverhältnis von 3:0 gutgeschrieben. Die Tabelle der Kreisliga B2 Schwalm-Eder wurde entsprechend angepasst.