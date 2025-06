5 Neuzugänge für den SV Gifhorn

Vom Landesligisten SSV Kästorf wechselt Ardit Zeqiri an die Eyselheide. Der Abwehrspieler konnte in den letzten drei Jahren in über 60 Spielen sein Können in der Landesliga unter Beweis stellen, nun folgt die neue Herausforderung in Gifhorn.

Zudem rücken mit Simon Borowetz ein talentierter Spieler aus der eigenen A-Jugend des JFV Gifhorn sowie Adrian Zeqiri vom BSC Acosta Braunschweig in den Kader hinzu. Letzterer konnte in den letzten Jahren ebenfalls viel Erfahrung in der Landesliga sammeln, hat aber auch schon Oberligaluft geschnuppert.