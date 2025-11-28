5 Landesliga-Absagen – Rotes Licht auch aus Weiden

Nichts geht unter anderem bei der DJK Gebenbach. Der Platz am Urspringer Weg ist nach wie vor schneebedeckt. Freitag-Vormittag wurde das morgige Bayernliga-Heimspiel gegen den ATSV Erlangen offiziell abgesagt – wobei schon früher klar war, dass nicht gespielt werden kann. „Die Wetterverhältnisse machen ein Spiel unmöglich“, teilt Gebenbachs sportlicher Leiter Erdal Izmire auf Nachfrage mit.



Auch Gebenbachs Lokal-Kontrahent DJK Ammerthal kann nicht spielen. Der Tabellenführer der Landesliga Nordost hat seine Heimpartie gegen Quelle Fürth frühzeitig abgeblasen.



In der Bayernliga Nord fallen die Samstags-Heimspiele des ASV Cham (gegen den Würzburger FV) und der SpVgg SV Weiden (gegen Eintracht Bamberg) aus. „Das Spiel wurde abgesagt für morgen wegen Unbespielbarkeit des Platzes“, so Weidens Sportdirektor Rüdiger Hügel am frühen Nachmittag. Grünes Licht melden dagegen Fortuna Regensburg (auf dem Kunstrasenplatz am Brandlberg) sowie der TSV Kornburg, bei dem am heutigen Freitagabend der SSV Jahn II gastiert. Auch der ASV Neumarkt wird am Samstag beim TSV Neudrossenfeld auf dessen Allwetterplatz antreten.



In der Landesliga Mitte können alle Partien auf Naturrasen nicht stattfinden. Das ist nun fix. Das betrifft die Heimspiele des SV Etzenricht, des FC Tegernheim und der SpVgg Lam. Auch der TB 03 Roding wird die Reise nach Seebach nicht antreten. Zudem ist das Freitagabend-Duell zwischen Eggenfelden und Bogen abgesagt. Nur vier von neun Begegnungen – nämlich die auf Kunstrasen – sind noch angesetzt.



Spielen wird die DJK Vilzing. Die Kirschbaum-Elf gastiert am Samstagnachmittag in der Regionalliga Bayern beim Dauer-Rivalen SpVgg Ansbach (hier geht's zum Vorbericht). Die Mittelfranken haben in den letzten Tagen alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass der Platz im Xaver-Bertsch-Sportpark bespielbar ist.