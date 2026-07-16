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5 kg Popcorn für euer Team! Sichert euch den Snack im Klub-Look!
von Manuel Kirchberger · Heute, 14:03 Uhr · 0 Leser
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Ob als Belohnung nach einem Derbysieg oder als Nervennahrung für eure Fans am Spielfeldrand – dieses Popcorn ist der absolute Hingucker. 🍿
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