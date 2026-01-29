5. Immenhäuser Kunstrasen-Cup - zwei Turniere versprechen Spannung von Kristoffer Koch · Heute, 14:41 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Immenhausen

Schon bald steht das erste Fußball Highlight des Jahres in Immenhausen an: Der 5. Immenhäuser Kunstrasen-Cup. Was sich in den vergangenen Jahren fest im Vorbereitungsplan vieler Teams etabliert hat, geht auch 2026 wieder an den Start.

Gespielt wird erneut in zwei Turnieren. Ein Turnier mit Mannschaften aus der Kreisoberliga und Gruppenliga sowie ein weiteres Turnier mit Teams aus den Kreisligen. Im Turnier der Kreisoberliga/Gruppenliga dürfen wir uns auf folgende Mannschaften freuen:

TSV Holzhausen, SG Hombressen/Udenhausen, SG Reinhardshagen, SV Espenau, SG Ahnatal und natürlich TSV Immenhausen. Zum Spielplan