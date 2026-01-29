Schon bald steht das erste Fußball Highlight des Jahres in Immenhausen an: Der 5. Immenhäuser Kunstrasen-Cup. Was sich in den vergangenen Jahren fest im Vorbereitungsplan vieler Teams etabliert hat, geht auch 2026 wieder an den Start.
Gespielt werden erneut in zwei Turniere. Ein Turnier mit Mannschaften aus der Kreisoberliga und Gruppenliga sowie ein weiteres Turnier mit Teams aus den Kreisligen.
Im Turnier der Kreisoberliga/Gruppenliga dürfen wir uns auf folgende Mannschaften freuen:
TSV Holzhausen, SG Hombressen/Udenhausen, SG Reinhardshagen, SV Espenau, SG Ahnatal und natürlich TSV Immenhausen.
Im Kreisliga Turnier gehen an den Start:
TSG Hofgeismar, TSV Carlsdorf, SG Hombressen/Udenhausen II, SG Reinhardshagen II, SV Mariendorf und TSV Immenhausen II.
Die Gruppenspiele finden vom 18. bis 20. Februar statt. An jedem Abend werden ab 18:00 Uhr vier Partien ausgetragen, gespielt wird jeweils 1 x 45 Minuten. Die Endspiele beider Turniere steigen am Sonntag, den 22. Februar. Dann treffen die jeweiligen Gruppensieger in Spielen über 2 x 45 Minuten aufeinander.
Der Eintritt beträgt an den Gruppenspieltagen 2,50 €, am Endspieltag 3,00 €. Dauerkarteninhaber und Frauen haben freien Eintritt. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Kaltgetränke, Glühwein und Bratwurst stehen an allen Tagen bereit.
Wir freuen uns auf euren Besuch!