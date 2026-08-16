5 € ins Phrasenschwein: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze

Trotz einer frühen 0-1 Führung musste sich der FSV Preußen Bad Saarow im ersten Pflichtspiel der neuen Saison dem Kreisklasse-Vertreter Jahn Haselberg geschlagen geben. In einer umkämpften Erstrundenpartie im Kreispokal reichte der personell gut aufgestellte Kader letztlich nicht aus, um den Einzug in die nächste Runde perfekt zu machen.

Blitzstart nach Maß: Die Preußen erwischten den besseren Start und gingen früh mit 0:1 in Führung – die Weichen schienen früh auf Sieg gestellt.

Bruch im Spiel: Trotz des Vorsprungs gelang es der Mannschaft im weiteren Verlauf nicht, das Spielgeschehen dauerhaft an sich zu reißen und Ruhe in die eigenen Aktionen zu bringen.

Die Wende: Die Gastgeber aus Haselberg nutzten die Lücken und drehten die Partie mit einem Elfmeter und viel Einsatzfreude zum 2:1-Endstand.

Fazit & Ausblick

Dass die Abläufe nach der recht kurzen Sommervorbereitung noch nicht blind ineinandergreifen, ist zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison verständlich – die fehlende Bindung zwischen den Mannschaftsteilen war über weite Strecken spürbar.

Dennoch hat die Partie gezeigt, woran in den kommenden Trainingseinheiten gearbeitet werden muss: Um Spielen gegen leidenschaftlich kämpfende Gegner den eigenen Stempel aufzudrücken, braucht es über 90 Minuten mehr Biss, Entschlossenheit und mannschaftliche Geschlossenheit.

Das Pokalspiel liefert wichtige Erkenntnisse zur richtigen Zeit. Nun gilt es, die Lehren daraus zu ziehen und mit voller Konzentration und der nötigen Schärfe in den Liga-Alltag zu starten.

Toralf Schmidt