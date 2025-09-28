5 aus 5! Hürtürkel II besiegt Buchholz 4:2

Bei strahlendem Sonnenschein und auf einem Rasenplatz in Bestform empfing der BSV Hürtürkel II am Sonntagmittag den SV Buchholz. Rund 30 Zuschauer verfolgten die Partie am Hertzbergplatz, die unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Sebastian Weiß stand. Am Ende setzte sich Hürtürkel verdient mit 4:2 durch – der fünfte Sieg im fünften Saisonspiel.

Von Beginn an war Tempo im Spiel. Schon die ersten Minuten waren geprägt von Zweikämpfen und Gelben Karten. In der 17. Minute dann die Führung: Nach einem Foul an Fatih Öner zirkelte Kurt den Freistoß scharf an den ersten Pfosten – ein Buchholzer Verteidiger fälschte unglücklich ins eigene Tor ab.

Die Gastgeber blieben am Drücker. Nach einem energischen Dribbling von Öner wurde er im Strafraum zu Fall gebracht. Atilla Karatas übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 2:0 (37.). Kurz vor der Pause erhöhte Hürtürkel sogar auf 3:0: Den Freistoß schlug Kurt hoch an den zweiten Pfosten, wo Luca Cannata goldrichtig stand und den Ball über die Linie lenkte. Mit einem klaren Vorsprung ging es nach sieben Minuten Nachspielzeit in die Kabinen.

Hürtürkel kontert — 4:0 durch Kurt

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste, mehr Druck aufzubauen. Das öffnete Hürtürkel Räume für Konter. In der 74. Minute leitete Karabulut den Angriff ein, Öner legte quer auf Kurt – und der vollendete mit einem satten Schuss in die lange Ecke zum 4:0.

Buchholz kämpft sich zurück

Doch Buchholz steckte nicht auf. In der 85. Minute bediente Esra Hailu seinen Mitspieler Thiam, der sicher zum 4:1 einschob. Nur eine Minute später war Hailu selbst zur Stelle und verkürzte auf 4:2. Die Gäste witterten plötzlich ihre Chance, doch Hürtürkel verteidigte leidenschaftlich. Nach sieben Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Weiß die Partie ab.

Spieler des Tages

Auf Hürtürkel-Seite ragte Fatih Öner heraus, der mit Tempo und Dribblings die Abwehr immer wieder vor Probleme stellte. Bei Buchholz avancierte Esra Hailu zum Aktivposten, bereitete erst den Anschlusstreffer vor und erzielte danach selbst das zweite Tor.

Fazit

Ein verdienter Sieg für Hürtürkel, der am Ende enger ausfiel, als es lange aussah. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen setzt Hürtürkel II seine beeindruckende Serie fort und behauptet die Tabellenspitze.