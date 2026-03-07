5-6 Top Verpflichtungen für die kommende Saison

Der FC MÜNCHEN CITY e.V rüstet auf. Für die kommende Saison sind die Kaderplanungen fast abgeschlossen. Es werden 5-6 Top Verpflichtungen stattfinden, die schon eingetütet sind. Mit Beginn des Ersten Spieltages soll damit der erste Tabellenplatz gesichert werden, bis zum Abpfiff zum letzten Spieltag.

Während die Saison 25 / 26 durch die grob fahrlässige Aktion durch den Ex Trainer Lars Hoffmann wortwörtlich zerstört wurde, ist nun die Planung für die kommende Saison schon fast abgeschlossen. Das Motto lautet kurz und knapp „Aufstieg ab Spieltag 1“.