5-6 Top Verpflichtungen für die kommende Saison

Der FC MÜNCHEN CITY e.V rüstet auf. Für die kommende Saison sind die Kaderplanungen fast abgeschlossen. Es werden 5-6 Top Verpflichtungen stattfinden, die schon eingetütet sind. Mit Beginn des Ersten Spieltages soll damit der erste Tabellenplatz gesichert werden, bis zum Abpfiff zum letzten Spieltag.
Während die Saison 25 / 26 durch die grob fahrlässige Aktion durch den Ex Trainer Lars Hoffmann wortwörtlich zerstört wurde, ist nun die Planung für die kommende Saison schon fast abgeschlossen. Das Motto lautet kurz und knapp „Aufstieg ab Spieltag 1“.
Interessant wird es in den kommenden Jahren, wenn die Schulkooperationen beginnen, Früchte zu tragen, und der aktuell im Münchner Norden ansässige Verein hier seine Jugendabteilung mit einem Hebel umschaltet, und auf ON stellt.
„Sport nach 1“ wird hier groß geschrieben. Mit gleich 4 Schulen möchte der FC MÜNCHEN CITY e.V sein Schulnetzwerk ausbauen. Ziel ist es, in ganz München ein großes Netzwerk an talentierten Jugendlichen in die eigene Jugend zu integrieren. Es bleib gespannt abzuwarten, wie sich die Entwicklungen auf die Jugendabteilung auswirken wird.
Man kann auf vieles Neues, besonders im sportlichen Bereich gespannt sein.