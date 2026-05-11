5-4 Matchwinner Leon Fossdal mit Viererpack

Matchwinner Leon Fossdal mit Viererpack – Foto: S. Hecken

Mit dem turbulenten Heimerfolg sichert der TBM den Klassenerhalt.

Es geht schon gut los und nach vier Minuten ist Fossdal auf halb rechts durch und schiebt den Ball zur Führung ins lange Eck. Jakob Siebauer bleibt mit seinem Schuss in der 10. Minute hängen und auch die Gäste spielen munter nach vorne. In der 19. Minute fällt schon der Ausgleich durch Johannes Martin, doch postwendend nur eine Minute später geht der TBM durch Fossdal wieder in Führung. Nur drei Minuten später verhilft Paul Ruser mit seinem Eigentor, den Gästen wieder zum Ausgleich. In der 29. Minute wird dann wieder Siebauer freigespielt, aber sein harmloser Schuss kann Keeper Johannes Schlener mit dem Fuß abwehren. Dann beruhigt sich die Partie bis kurz vor der Halbzeit. Ein Eckball des TBM kann ein Verteidiger noch gerade so vor der Torlinie klären. Dann zimmert Lucas Flaming den Ball an den Pfosten und ein weiterer Eckball landet auf dem Kopf von Jannik Toffolo aber der Ball geht vorbei. Da war vor der Pause der Führungstreffer drin.