5-4 Matchwinner Leon Fossdal mit Viererpack

Mit dem turbulenten Heimerfolg sichert der TBM den Klassenerhalt.
Es geht schon gut los und nach vier Minuten ist Fossdal auf halb rechts durch und schiebt den Ball zur Führung ins lange Eck. Jakob Siebauer bleibt mit seinem Schuss in der 10. Minute hängen und auch die Gäste spielen munter nach vorne. In der 19. Minute fällt schon der Ausgleich durch Johannes Martin, doch postwendend nur eine Minute später geht der TBM durch Fossdal wieder in Führung. Nur drei Minuten später verhilft Paul Ruser mit seinem Eigentor, den Gästen wieder zum Ausgleich. In der 29. Minute wird dann wieder Siebauer freigespielt, aber sein harmloser Schuss kann Keeper Johannes Schlener mit dem Fuß abwehren. Dann beruhigt sich die Partie bis kurz vor der Halbzeit. Ein Eckball des TBM kann ein Verteidiger noch gerade so vor der Torlinie klären. Dann zimmert Lucas Flaming den Ball an den Pfosten und ein weiterer Eckball landet auf dem Kopf von Jannik Toffolo aber der Ball geht vorbei. Da war vor der Pause der Führungstreffer drin.
Mit dem Remis werden die Seiten gewechselt.
Der TBM wieder gut im Spiel hat die erste Chance durch Oskar Horne, aber Keeper Schlener ist in der 50. Minute zur Stelle. In der 62. Minute dann feines Zuspiel auf den eingewechselten Alessandro Polak und dieser mit dem Außenrist ins lange Eck zur erneuten Führung. Die Gäste bleiben dran und in der 71. Minute gelingt wieder der Ausgleich diesmal netzt Jan Schaffarczyk ein. Aber da war ja noch Fossdal und nur vier Minute später bringt er wieder die Führung für die Heimelf. In den Schlussminuten wird es turbulent. Die Gäste können nach schwerem Abwehrpatzer in der 86. Minute durch Kenneth Burgen ausgleichen. In der Nachspielzeit kann der TBM dann nach einem abgefangenen Eckball kontern und Khalil Chiha treibt den Ball bis in den gegnerischen Strafraum, wo er dann nur durch ein Foulspiel gestoppt werden kann. In der 94. Minute schnappt sich Fossdal den Ball und schiebt zum Sieg ein.