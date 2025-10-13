5-3 TBM mit viertem Sieg in Folge. Weber und Trump netzen ein

Schon nach fünf Minuten haben die Milben eine dicke Torchance auf dem Fuß. Dominik Atabay ist im Zentrum frei durch und schiebt den ball an den Pfosten. Auf der anderen Seite gibt es Eckball und Andy Somo schlägt den Ball von dort direkt ins lange Eck zur Führung. Lukas Trump zwingt dann Keeper Nikolas Kallweit mit sattem Linksschuss zur Parade. Dann wieder die Gäste im Vorwärtsgang und im Fallen geht der Ball, im Strafraum, an die Hand. Den fälligen Elfmeter netzt Ilker Özcan zum Ausgleich ein. Lange passiert dann kaum etwas zählbares vor den Toren, aber dann setzt Robin Tremel seinen Bewacher unter Druck und holt sich den Ball. Sein Querpass findet auf dem zweiten Pfosten Trump der den Ball zur erneuten Führung des Gastgebers einnetzt. In der Nachspielzeit hat Keeper Nabil Najimi erst im Nachfassen den Ball und sichert die knappe Führung.

Nach dem Seitenwechsel kommen erst die Gäste. In der 52. Minute geht der Schuss von Omar Cekic. Ein Startschuss für wilde zwanzig Minuten. Der TBM über Außen bringt den Ball, in der 54. Minute, in die Mitte, wo Aron Weber die Chance verpasst. Eine Minute später marschiert Dominik Höfner durch die halbe Gästeabwehr, aber sein Flachschuss geht am zweiten Pfosten vorbei. In der 58. Minute gibt es Freistoß für den TBM. Der Ball segelt an den Fünfer dort kann Keeper Kallweit den tückischen Ball noch abwehren, aber Weber ist zur Stelle und drückt den Ball über die Linie. Postwendend nur zwei Minuten später der Anschlusstreffer durch Musa Akin, der auf Außen ungehindert durchläuft und ins lange Eck abschließt. Weber geht dann, in der 65. Minute steil, tanzt seinen Bewacher aus und schließt flach ins Eck ab. Keeper Kallweit ohne Chance, damit ist die Heimelf wieder Zwei Tore vorne. Es wird noch besser. In der 71. Minute geht Simon Trump auf links Außen durch und läuft auf der Torlinie in die Mitte. Sein Passversuch wehrt Kallweit mehr oder weniger sich durch die eigenen Beine ins eigene Tor. Die Gäste antworten prompt. Özcan mit seinem Doppelpack in der 73. Minute.

Danach passiert nicht mehr viel. Die Abwehr des TBM lässt nichts mehr zu und vorne prüft der eingewechselte Leonhard Maier mit seinem Linksschuss nochmal Keeper Kallweit. Auch geht der Kopfball von Raphael Heiß knapp am Winkel der Gäste vorbei. Allerdings laufen auch schon die Schlussminuten und Schiedsrichter Maxim Marius-Claudiu pfeift die Partie ab.