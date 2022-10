5-3 TBM gelingt Heimdreier! Raub mit Doppelpack!

In einem intensiven Spiel holt der TBM einen wichtigen Heimdreier gegen die Zweite der SpVgg Haidhausen.

Schon nach zwei Minuten fällt der erste Treffer. Im Nachschuss bringt Leander Tomforde die Heimelf in Führung. Nach sechs Minuten hat der TBM schon vier Eckbälle und versucht nachzulegen. Doch die folgenden Torschüsse bringen nichts ein. Besser machen es die Gäste nach einem Eckball schießt Daniel Antic aus dem Hinterhalt den Ausgleich. Fast postwendend die Antwort des TBM, aber Marc May vergibt eine Riesentorchance. Jonas Raub macht es dann in der 29. Minute besser. Nach einem Eckball kommt der Ball zu ihm und aus halblinker Position knallt er den Ball ins lange Eck.

Eckbälle wurden in diesem Spiel zu einem probaten Mittel und jetzt versuchen die Gäste, mit einer Eckballserie, zum Erfolg zu kommen. Aus einem abgefangenen Eckball kontert der TBM und Roman Teublers Schuss zischt knapp am Kasten der Gäste vorbei. In der 41. Minute verfehlt Patrick Rupp mit seinem Kopfball das Tor. Besser macht es dann Raub. Mit dem Kopf. Nach Ecke schnürt er seinen Doppelpack und sorgt damit für die beruhigende Halbzeitführung.