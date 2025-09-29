5-2 Max Judex mit Doppelpack zum Sieg

Von Beginn an hellwach startet der Gast in die Partie. In der 5. Minute setzt sich auf Außen Anton Beckenbauer durch und bringt den Ball scharf vor das Tor. Fabian Steinmüller will nochmal querlegen und Verteidiger Alessio Esposito fälscht den Ball ins eigene Tor ab. Der agile Robin Tremel kann in der 9. Minute nachlegen, aber sein Linksschuss geht am zweiten Pfosten vorbei. Sein zweiter Versuch wird vom Verteidiger aus dem Eck geköpft. Wieder Tremel in der 24. Minute und wieder kann ein Abwehrspieler den Einschlag verhindern. Wenig später kontert der TBM einen Eckball der Gastgeber und auf links ist Beckenbauer durch. Er bedient in der Mitte Tremel der diesmal mit links flach ins Eck trifft. Doch postwendende der Anschlusstreffer. Florian Schiller in der 29. Minute mit Schuss ins kurze Eck. Das Spiel kippt jetzt und es fällt der Ausgleich. Mustergültige Flanke von außen und Albin Berisha köpft unhaltbar ein.

Nach dem Seitenwechsel muss Keeper Nabil Najimi nach zwei Minuten den Florian Wodak Schuss aus kurzer Distanz klären, der auf ihn zuläuft. Das Spiel wogt jetzt hin und her und es folgen die entscheiden Spielszenen eine Viertelstunde vor Schluss. Der TBM legt wieder zu. Zuerst nagelt Simon Trump, nach starkem Solo in der 74. Minute, den Ball an den Pfosten. Im Nachschuss kommt Lukas Trump vor dem Verteidiger an den Ball und wird gefoult. Der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter und Max Judex bringt den TBM wieder in Führung. Jedoch legt Sportfreunde nach und zwei Minuten später wird ein Sololauf vom verwarnten Dominik Höfner, kurz vor dem Strafraum, etwas rustikal gestoppt. Es gibt nur Freistoß für den Gastgeber, der am Ende nichts einbringt. Der eingewechselte Aron Weber bringt frischen Wind in die Gästeoffensive. Sein Schuss, in der 77. Minute, aus der Drehung geht noch drüber und in der 84. Minute hält Keeper Ray Wiegmann seinen Schuss stark. In der hektischen Schlussphase behält dann Raphael Heiß nach einem Strafraumgewühl den Überblick und schießt den entscheidenden vierten Gästetreffer. Judex schnürt dann, nach starker Kombination aus einem Einwurf, seinen Doppelpack und macht damit den Auswärtssieg klar.