5-1 TBM überrollt Kreisligist SC Maisach nach der Halbzeit

Schon in der 4. Minute setzt sich der auffällige Mica Oppmann auf halb links durch und nagelt den Ball hoch ins lange Eck. Oppmann bleibt bei weiteren Versuchen glücklos und der TBM mit seinem ersten Torschuss in der 20. Minute durch Fabian Steinmüller. Viele Höhepunkte gibt es nicht mehr. Manuel Zeitler mit einem Schuss in der 36. Minute für die Gäste. Knapper verfehlt dann schon Ryota Nagashima in der 41. Minute für den TBM.

Gewohnt flott beginnt auch die zweite Halbzeit. Vier Minuten gespielt und das Forechecking des TBM ist erfolgreich. Nagashima fängt den Ball ab und netzt aus 20 Metern ein. Der eingewechselte Paffenholz wirbelt die Gäste ordentlich durcheinander, aber noch trifft er nicht.