5-1 TBM marschiert! Gästekeeperin Rupp verhindert ein Debakel

So., 06.04.2025, 15:15 Uhr

Am Anfang leicht geschockt, danach aber mit Sturmlauf, gewinnt der Tabellenführer deutlich gegen die Gäste des TSV Rott/ Lech und wiederholt das Hinspielergebniss.

Ab jetzt nur noch im Vorwärtsgang der TBM und die Toni ist immer mit dabei. In der 11. Minute im Alleingang auf Keeperin Rupp, aber wieder hält diese glänzend mit dem Fuß.

Das Spiel ist noch keine Minute alt da brennt es schon im Gästestrafraum. Eine hohe Flanke kann sich Keeperin Maria Rupp, mit etwas Mühe, gerade noch schnappen. Dann prüft Toni Tewes mit sattem Linksschuss die Flugkünste von Rupp. Dieses Duell wird es im gesamten Spiel noch zehnmal geben. Nach sechs Minuten sind die Gäste auf rechts außen durch und der Querpass geht an allen vorbei und landet bei Sabrina Rapp. Aus zwanzig Metern knallt sie mit einem satten Linksschuss das Spielgerät hoch oben in den linken Winkel. Ein Traumtor mit dem ersten Torschuss. Eins sei vorweggenommen. Bei einem Torschussverhältnis von 30-1 wird das der einzige Torschuss der Gäste bleiben, das war hier aber noch nicht zu erahnen.

16. Minute Eckball TBM und am zweiten Pfosten prüft Nina Bründl Keeperin Rupp, diese kann den Ball abwehren und den Nachschuss verzieht Bründl am Tor vorbei.

18. Minute prüft Ann-Kathrin Mayer mit starkem Schuss Keeperin Rupp und diese wehrt wieder glänzend ab.

20. Minute ein Freistoß von Meryem Richter geht vorbei.

22. Minute Eckball TBM und die abgewehrte Flanke befördert Laura Wirsching per Volley über den Fangzaun.

23. Minute der Torschuss von Tewes zu schwach in die Arme von Rupp.

24. Minute endlich der überfällige Ausgleich. Bründl wird auf die Reise geschickt und schlenzt den Ball ins lange Eck.

28. Minute Flanke in den Strafraum und Tewes schießt Abwehrspielerin Lucia Hofmann an, die den Ball ins eigene Tor lenkt.

33. Minute ein langer Ball in die Tiefe kann Keeperin Rupp gerade noch abfangen.

34. Minute Schuss von Vilma Ollonqvist aber zu zentral auf die Keeperin.

35. Minute ist Bründl alleine am zweiten Pfosten, verzögert, um dann den Schuss an den Innenpfosten zu knallen. Von da fliegt der Ball auf die andere Seite und geht raus.

37. Minute Keeperin Rupp rettet in höchster Not gegen Tewes.

38. Minute Meryem Richter startet durch und kommt aus zu spitzem Winkel nicht an Keeperin Rupp vorbei.

39. Minute Tewes ist in der Mitte alleine durch, schließt aber ohne Not von der Strafraumkante, zu hastig ab.

Endlich ist Halbzeit und die Gäste können durchschnaufen.

Der TBM mit ein paar Spielerwechseln von Beginn an wieder im Vorwärtsgang.

In der 47. Minute geht der Kopfball von Rosalie Baus drüber. Nach 55. Minute kommt dann die geschonte Torjägerin Sheeva Seyfi und mit dem ersten Ballkontakt nur zwei Minuten später netzt sie per Flachschuss ins lange Eck ein.

Nach 58. Minuten Schuss von Tewes und dann wieder Seyfi. Luise Escherich geht auf links Außen durch und ihr Querpass schiebt Seyfi ein. Dann wieder Tewes mit sattem Torschuss, aber wieder Keeperin Rupp. Das gleiche nur eine Minute später. Seyfi will den Hattrick und setzt sich gegen mehrere Abwehrbeine durch aber ihr Schuss geht ans Außennetz.

Dann wieder Tewes in der 66. Minute aus zehn Metern, aber Rupp mit einer Wahnsinnsparade. Tewes lässt nicht locker und wieder ein starker Schuss aus 20 Metern und diesmal ist Rupp chancenlos, aber der Ball klatscht in der 72. Minute an den Pfosten.

In der 80. Minute zieht Tewes wieder ab und auch diesmal hält Rupp ganz stark. Machtlos ist sie dann beim satten Schuss von Richter unter die Latte. Das Duell Tewes gegen Rupp gewinnt die Keeperin auch in der 83. Minute. Die eingewechselte Laura Zwick versucht es aus der Distanz und Bründl mit ihrem Schuss weit drüber.

Zum Schluss setzt Richter den Freistoß noch vorbei und dann beendet der Schiedsrichter die Partie.