5-1 TBM gewinnt Topspiel und greift nach der Meisterschaft

Klar hinter der Torlinie, springt der Freistoß wieder raus. – Foto: S. Hecken

Die Ausgangslage war, vier Spieltag vor Schluss, klar definiert. Markt Schaben mit einem Spiel weniger drei Punkte hinter dem TBM. Das heutige direkte Duell wird entscheidend im Kampf um die Meisterschaft sein. Vor allem, weil das Hinspiel mit einem Remis endete. Der TBM legt los wie die Feuerwehr und schnürt die Gäste mit enormem Druck in die eigene Hälfte ein. Das Standards beim TBM äußerst gefährlich sind, demonstriert dann Torjägerin Sheeva Seyfi. In der 6. Spielminute segelt der Eckball auf den Fünfer, wo sie die Führung einnickt. Nach zehn Minuten sind plötzlich die Gäste im Angriff und fast der Ausgleich. Auf rechts außen kommt der Ball flach in die Mitte auf den zweiten Pfosten und dort steht Sina Weber, aber diese schießt den Ball über das Tor. Das war der einzige Schreckmoment, denn sofort drückt die Heimelf wieder nach vorne. In der 14. Minute segelt Keeperin Laura Schreil unter einem Eckball durch, bleibt aber für die Gäste folgenlos. Dann hat der TBM, in der 20. Minute, einen Freistoß auf halblinker Position und Julai Völk legt sich den Ball zu Recht. Ihr strammer Schuss auf das lange Eck, geht über Keeperin Schreil, an die Unterkante der Latte und prallt dann klar hinter der Torlinie auf den Boden und springt von dort wieder hinaus. Auf dem Titelfoto erkennt man, wo der Ball auf den Boden geprallt war. Das aufspringende Kunststoffgranulat des Kunstrasen ist hier deutlich zu erkennen. Aus der Position des Schiedsrichters (30 Meter weg) und in Realgeschwindigkeit schwer zu sehen. Das allerdings die nachgerückte Roslie Baus, die den zurückspringenden Ball dann per Kopf ins Tor befördert, im Abseits gestanden haben soll, eine klare Fehlentscheidung des Unparteiischen. So bleibt es bei der knappen Führung, aber der TBM legt nach. Nur zwei Minuten später ist Seyfi zur Stelle und schiebt ein. Lusia Lenz und Meryem Richter mit weiteren Torschüssen in der 29. Minute. Einige Eckbälle sorgen immer wieder für Alarmstimmung im Gästestrafraum. Einmal steht Baus am zweiten Pfosten frei und kann den durchfliegenden Ball nicht ins Tor drücken. Kurz vor der Pause werfen sich Abwehrspielerinnen pausenlos in die Schüsse des TBM und blocken alles weg. Plötzlich wieder die Gäste im Angriff und Eva Schmidt und Eva Zollner kommen zu Torschüssen. Mit dem Pausenpfiff endet eine aufregende erste Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel gehören die ersten zehn Minuten den Gästen. Die Eckbälle und Torschüsse bleiben aber erfolglos, denn auch der TBM verteidigt leidenschaftlich. In der 63. Minute kombiniert sich der Tabellenführer in den Gästestrafraum und Luise Escherich erreicht den Flachpass mit langem Bein und schiebt den Ball am zweiten Pfosten ein. Nur zwei Minute später gibt es Foulelfmeter und Seyfi macht in der 67. Minute alles klar. Den Ehrentreffer durch Lea Schmitt, die nach Steilpass in der 71. Minute, allein vor Keeperin Nicole Maurer einnetzt. Den Schlusspunkt in der Nachspielzeit setzt dann Nina Bründl. Am Strafraum bekommt sie den Ball und netzt hoch oben in den Winkel den Ball zum Endstand ein.