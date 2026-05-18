5-1 TBM bleibt auf Meisterschaftskurs

Drei Punkte, aber Mittelfeldmotor Kerstin Frank mit Handbruch verloren. – Foto: S. Hecken

Gewohnt druckvoll, beginnt der Spitzenreiter das Spiel beim heimstarken FFC Bad Aibling. Auf dem großen Rasen im Jahnstadion folgen schnell die ersten, gefährlichen Eckbälle. Nach fünf Minuten ist Sheeva Seyfi durchgebrochen und im Eins gegen Eins gegen Keeperin Julia Scheller kommt sie zu Fall. Der Schiedsrichter gibt Foulelfmeter. Seyfi verwandelt sicher zur Führung. In der Anfangsviertelstunde werden die Gastgeber in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Luise Escherich kommt zum Torschuss. Es folgt ein Kopfball von Seyfi. Dann verflacht die Partie eher in der 29. Minute ein Steilpass auf Seyfi folgt und zuerst tanzt sie die Abwehrspielerin aus und geht auch an Keeperin Scheller vorbei. Im Anschluss schiebt sie den Ball über die Torlinie. Auf der anderen Seite ist in der 31. Minute plötzlich Jennifer Gruber allein durch, aber ihren Torschuss wehrt Nicole Maurer stark ab. Dann wieder Escherich, aber auch Keeperin Scheller fängt den Ball sicher. Den Freistoß von Laura Kwanka kann der Gastgeber zur Ecke abwehren. Die hohe Flanke in den Fünfer fällt Rosalie Baus praktisch auf den Bauch und von da kullert der Ball ins Tor.

In der zweiten Halbzeit ist Gruber, in der 50. Minute, wieder allein durch und geht auch an Keeperin Maurer vorbei, aber ihr Schuss auf das leere Tor geht an den Pfosten. Besser macht es dann in der 61. Minute die eifrige Escherich. Pass in den Lauf und vor Keeperin Scheller schiebt sie ins lange Eck. Im Gefühl des sicheren Sieges schleichen sich die letzten zwanzig Minute einige Nachlässigkeiten beim TBM ein. Die eingewechselte Ramina Bartl nutzt eine zu kurze Abwehr, um den Ball aus zwanzig Metern ins lange Eck einzunetzen. Doch in der 77. Minute setzt sich wieder Seyfi im Strafraum durch und ihren Schuss kann Keeperin Scheller parieren, aber der Ball kullert Richtung Torlinie, wo die nachsetzende Marie Linnemann im Zweikampf mit der Abwehrspielerin schneller ist und den Ball über die Linie drückt. Die auffällige Gruber ist in der 81. Minute allein durch, aber ihr Schuss geht am langen Pfosten vorbei. Auch der Heber von Jessica Akpara landet nicht im Gästekasten. Somit bleibt es bei nur einem Gegentor und der TBM feiert den siebten Auswärtssieg in dieser Saison. Der Sieg ist allerdings teuer erkauft, denn Mittelfeldmotor Kerstin Frank fällt in der zweiten Halbzeit auf ihre Hand und erleidet einen Bruch. Gute Besserung Kerstin!