5-0 TBM schon in Top-Form

Gegen den Vizemeister der BOL Schwaben lässt der Gastgeber im letzten Testspiel nichts anbrennen und deklassiert die Gäste.

Bevor sich die Gäste an den Kunstrasen in der Agilolfinger Arena gewönnen, können steht es schon Zwei zu Null. Nach fünf Minuten bringt Nina Bründl den Ball von außen scharf in die Mitte. Am zweiten Pfosten lauert Meryem Richter und knallt den Ball hoch oben rein. Toni Tewes nur eine Minute später mit einem Kracher aber die starke Keeperin Sarah Reißner mit großartiger Flugparade zur Ecke. Den Eckball kann der Gast nicht sofort klären und Sheeva Seyfi reagiert am schnellsten und netzt ein. Der TBM bleibt am Drücker und nach zwölf Spielminuten schon sechs Eckbälle in den Strafraum geschlagen. Die Gäste kommen einmal zum Torabschluss, in der 20. Minute durch Maria Mair, aber ohne Torgefahr. Richter ist dann in der 24. Minute auf halblinks durch und läuft allein auf Keeperin Reißner, jedoch kann diese den Schuss abwehren. Auch den Flachschuss von Tewes entschärft Reißner. Pech für den Gastgeber, denn in der 32. Minute landet der Kopfball von Seyfi am Pfosten. Hier wäre Reißner ohne Abwehrchance gewesen. Doch nur eine Minute später liegt der Ball zum dritten Mal bei den Gästen im Netz. Schöne Direktkombination und Tewes ins lange Eck. Richter hat dann wieder nach einem Querpass im Strafraum eine perfekte Schussposition aber mit zu viel Rückenlage geht der Ball weit drüber. Zwei Eckbälle der Gäste bringen vor der Halbzeit keine Gefahr.