5-0! TBM ist zum dritten Mal in Folge Meister! Seyfi mit Fünferpack!

Meister! – Foto: S. Hecken

Die Ausgangslage vor dem Spiel hätte kaum unterschiedlicher sein können. Die Gäste vom FSV Höhenrain als abgestiegener Tabellenletzter gedanklich wahrscheinlich schon in der Sommerpause und der TBM, der im Meisterschafts-Fernduell mit dem punktgleichen FC Markt Schwaben, nicht patzen darf. Fast wie eine Drohung zogen vor Beginn der Partie Gewitterwolken auf. Die Wolken flogen über den Platz entluden sich aber nicht, dafür kam dann das Sturmtief Sheeva über die Gäste. Bis dahin musste sich die Heimelf gedulden und aufpassen den Gegner nicht zu Torschüssen einzuladen. Das wäre in der 27. Minute auch fast passiert, als Amata Darchinger einen Pass abfängt und Keeperin Nicole Maurer mit einem hohen Schuss fast erfolgreich überrumpelt. Bis dahin agierte der TBM gewohnt sehr druckvoll und offensiv hat aber nur wenige gute Torchancen. Die Gäste verteidigen engagiert und leidenschaftlich und geben alles. In der 9. Minute geht der Schuss von Liliane Raths vorbei. Der Kopfball von Sheeva Seyfi, in der 10. Minute, geht drüber. Eine Eckballserie ist gefährlich, aber ohne Erfolg. Nach der Schrecksekunde in der 27. Minute folgt dann das Solo von Nina Bründl und diese wird bei ihrem Schuss gerade noch so geblockt. Der Nachschuss, in der 29. Minute, von Toni Tewes geht drüber. Freistoß in der 37. Minute von Laura Kwanka auch drüber und dann schlägt Seyfi zu und die erlöst den TBM mit ihrem 34. Saisontor. In der 43. Minute kombiniert sich der TBM über links außen nach vorne und Janina Class schlägt eine wunderbare Flanke in den Strafraum, wo Seyfi höher als ihre Gegenspielerin steigt und den Ball wuchtig einköpft.

Mit der knappen Führung werden die Seiten gewechselt und der TBM-Zug überrollt jetzt die Gäste. Tewes in der 47. Minute mit einem Torschuss. Seyfi in der 48. Minute. Ecke in der 49. Minute und aus dem Gewühl im Strafraum netzt Seyfi ein. 52. Minute wieder Eckball TBM und wieder steigt Seyfi zum Kopfball hoch und trifft. Die eingewechselte Luise Escherich mit dem nächsten Schuss und auch Seyfi hat noch nicht genug, aber ihr Schuss geht in der 60. Minute drüber. Nur zwei Minuten später geht Meryem Richter auf links außen bis zur Grundlinie, ihr Querpass zurück auf Seyfi und der erfolgreiche Torschuss ist nur Formsache. Seyfi Eskalation ist dann auch in der 69. Minute komplett. Pass in die Tiefe und über die herausstürzende Schlussfrau Katharina Spitzauer hinweg hebt Seyfi den Ball ins lange Eck. Die Gäste haben durch Joana Höhen noch einen guten Flachschuss, der knapp am Gehäuse von Keeperin Nicole Maurer vorbeirauscht. Fünf Minuten vor Schluss muss Marie Linnemann eigentlich, aus vier Metern das sechste Tor erzielen, schießt aber Keeperin Spitzauer an.