5-0 TBM fertigt den Dritten ab und ist bereit für den Spitzenreiter

Das Topspiel geht gleich gut los. Schon nach zwei Minuten ein Seyfi Knaller vom Fünfereck, aber Keeperin Magdalena Richter reist die Fäuste hoch. Wenig später ein Ballverlust im Spielaufbau der Gäste und Sabrina Gahr zieht einfach mal aus 35 Metern ab. Der Ball fliegt im hohen Bogen über Keeperin Richter ins Netz. Ein hilfreicher Treffer, damit die Gäste schon früh unter Druck. In der 10. Minute landet ein Freistoß von Liliane Raths in der Mauer. Gilching mit einem Freistoß, in der 17. Minute, am Strafraumeck der nichts einbringt. Dann wieder Raths die nach einem Querpass an den Pfosten schießt. In der 19. Minute landet Seyfis Schuss in den Armen der Keeperin. In der 22. Minute gibt es Abstoß der Gäste und Seyfi stibitzt den Querpassversuch der Torhüterin und schiebt den Ball ins Tor ein. Luise Escherichs Flanke, in der 27. Minute, ist zu hoch und die Torgefährlichkeit des TBM bei Standards zeigt sich in der 28. Minute. Eckball und Durcheinander im Gästestrafraum. Aus kurzer Distanz stochert Seyfi den Ball Richtung Tor, aber Keeperin Richter wehrt glänzend ab, der Nachschuss wird von einer Verteidigerin in höchster Not geblockt, vor die Füße von Raths und deren Schuss wehrt Richter wieder stark ab. Zwischenzeitlich auch die Gäste mit einem Schussversuch, aber der Schuss von Amelie Hübsch fliegt weit vorbei. In der 33. Minute wieder Seyfi. Ihr Flachschuss aus zwanzig Metern wehrt Richter zur Seite ab, dort kommt es zum Zweikampf an der Außenlinie und es gibt Freistoß für den TBM. Gahr schlägt den Ball genau auf den Kopf von Seyfi und diese netzt ein. Kurz vor dem Seitenwechsel bekommen die Gäste den Ball nicht weg und Raths ist mit dem Kopf zur Stelle und erzielt den vierten TBM-Treffer. Damit endet eine überragende erste Halbzeit.

Die zweite Hälfte ist überschaubar und der Gastgeber im Verwaltungsmodus mit neuen, frischen Kräften. Die Gäste kommen etwas besser ins Spiel, ohne ernsthafte Torgefahr zu entwickeln. Meistens landen die langen Bälle bei der stets aufmerksamen Keeperin Nicole Maurer oder werden wegverteidigt. Höhepunkt ist der Schuss von Kerstin Frank, schon in der 81. Minute zum fünften Heimtreffer.